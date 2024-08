Tijek događaja iz minute u minutu:

7:50 Oglasio se Hezbolah: "Ispalili smo 320 raketa na Izrael. Ovo je tek prva faza". U priopćenju, libanonska skupina koju podržava Iran kaže da je gađala 11 vojnih lokacija u sjevernom Izraelu sa stotinama raketa katyusha.

Kaže da je "prva faza" napada na Izrael završena. "Ovo je faza gađanja izraelskih vojarni i lokacija", navela je skupina i dodala da će dodatne detalje objaviti kasnije.

7:40 Izraelska vojska objavila je u nedjelju da je pokrenula preventivne napade na ciljeve u Libanonu nakon što je otkrila Hezbollahove pripreme za pokretanje "napada velikih razmjera" protiv Izraela.

“Promatrali smo Hezbollahove pripreme za velike napade na izraelski teritorij”, objavila je izraelska vojska u poruci na arapskom upućenoj stanovnicima južnog Libanona. "Svatko tko je blizu područja gdje djeluje Hezbollah trebao bi odmah napustiti to područje kako bi zaštitio sebe i svoje obitelji", upozorila je.

7:30 Vojska je potvrdila da je "promatrala pripreme za ispaljivanje granata i projektila" protiv Izraela. Vojska će "učiniti sve što je potrebno da zaštiti građane Izraela", dodaje izraelska vojska u video poruci na društvenoj mreži.

“In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon, from which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians.”



Listen to an update from IDF Spokesperson, RAdm. Daniel Hagari, regarding Hezbollah’s plans to attack… pic.twitter.com/fKvbUVSmbT