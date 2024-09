Hrvatski znanstvenici ispisuju povijest: Što je planinarima Mt. Everest, to je njima ova lista

Profesor Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Nebojša Stojčić još slaže dojmove nakon što se njegovo ime našlo na novoj Stanfordskoj ljestvici temeljenoj na najvećoj svjetskoj bazi podataka. Što je planinarima Mt. Everest, to je znanstvenicima ova lista.



"Možda ono zašto je meni bilo najvažnije vidjeti ove rezultate je što je to jedan dokaz da se, uvjetno rečeno, brojem studenata na manjim sveučilištima zapravo može raditi izvrsna znanost i u hrvatskim i u europskim i u svjetskim okvirima", smatra rektor Sveučilišta u Dubrovniku i znanstvenik Nebojša Stojčić.

Jedan od glavnih kriterija je citiranost autora, a Stojčić kaže da se bavio temama koje su bile među prvima u područjima koja su mu fokusu: ekonomiji i inovacijama. Dodaje kako su nam u Hrvatskoj potrebna nova ulaganja i promjena smjera.



"Mislim da smo zreli za otvaranje jednog razgovora na nacionalnoj razini po tome trebaju li nam nastavno orijentirana sveučilišta ili moramo imati istraživački orijentirana sveučilišta", rekao je Stojčić.



Žena je u znanosti sve više, kaže nam to Irena Ipšić koja je nedavno s kolegicom Barbarom Đurasović objavila članak u međunarodnom časopisu. Ona ukazuje na problem s nesrazmjerom ulaganja u različita znanstvena područja.



"Znanstveno područje iz kojeg dolazim, humanističke znanosti, su uvijek nekako na dnu te ljestvice prioriteta za financiranje, ali ne bi to trebalo biti tako jer smo doista važni", rela je Ipšić.



Akademik Igor Rudan često se bavi temom budućnosti znanosti u Hrvatskoj. Kaže, osjeti se kako to nije prioritet.



"Znači postoji puno prostora za poboljšanja. Danas je teško držati utrku, znanost je jako konkurentna, meritokratska aktivnost i ako nemate velikih sredstava za ulaganje u opremu i mjerenja, teško se možete baviti vrhunskom znanošću", napomenuo je Rudan.

Bez obzira na ulaganja, pojedinci ipak pronalaze način da budu vrhunski, ističe Rudan te dodaje kako je bitno imati i sustav koji obrazuje buduće znanstvenike. "Hrvatska je u dobroj poziciji i u dobrom okruženju da bude konkurentna u znanosti dugoročno vremenom", dodao je Rudan.

Inače, boje Hrvatske na ljestvici brani 116 znanstvenika iz različitih područja. Svi oni potvrda su kako se u znanost isplati ulagati jer pamet je uvijek na cijeni.

