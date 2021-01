Novi potres pogodio je središnju Hrvatsku nešto prije 00:30 sati.

Magnituda mu je bila 3,9 po Richteru, piše EMSC kratko na svojim stranicama. No aplikacija im je opet zatrpana i jedva se otvara. Prema komentarima, potres se osjetio i u Zagrebu, Bjelovaru, Karlovcu, a na aplikaciji piše, i u BiH.

"Sisak, dobro treslo", piše jedan komentator.

"Zvuk iz dubine, pet, šest sekundi", napisao je netko iz Zagreba.

"Tutnjajući zvuk. Trešnja dvije do pet sekundi", svjedočanstvo je iz Čazme.

EMSC je prije toga javio kako se i prije tog, u nedjelju navečer osjetio još jedan potres. Onaj jačine 2,2 tresao je oko 23:30.

