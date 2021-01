Sanacija Banovine nastavljena je skidanjem 14 metara visoke i 15 tona teške - kape zvonika sisačke katedrale. Unatoč vremenskim uvjetima, toranj je skinut bez ikakvih problema. Kako bi sve prošlo u redu, pripreme su trajale posljednja tri dana. Snijeg koji je pao počeo je stvarati probleme u sanaciji pogođenog područja.

Probleme službama, ali i građanima u sanaciji stvaraju vremenski uvjeti.U Petrinji od jutra pada snijeg koji otežava saniranje štete. Petrinju je posjetila reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak.

"Snijeg otežava saniranje štete. Vatrogasci kažu da su, unatoč tome, na terenu i rade svoj posao. Krovovi su itekako skliski. Najviše ih je strah noći i koliko će snijega napadati i koliko će tog pokrivača ostati na krovovima koje je potrebno sanirati", javila je Bolšec Oblak.

"Velik problem su i dimjaci koji su stradali. Statičari su izdali oko 5000 zelenu naljepnica, ali uz upozorenje i velik dio tih upozorenja odnosi se upravo na probleme s dimnjacima. A problemi s dimnjacima su veliki problem, s obzirom na to da su temperature ispod ništice, a da se ljudi trebaju grijati. Dimnjačati kažu kako su na terenu, pregledavaju dimnjake, no teško mogu reći i čini se da je svaki ovdje oštećen. Građani se griju na druge načine, grijalicama ili centralnim grijanjem, ako ga imaju. Meteorolozi predviđaju da će snijeg nastaviti padati i sutra, a nakon toga bi se situacija trebala smiriti, no hladni dani u ovom kraju mogli potrajati uz noćne temperature koje bi se mogle spustiti i do - 9 stupnjeva", rekla je Bošec Oblak.

"Kamere Nove TV zabilježile su nekakve radove u Maloj Gorici koja se potencijalno spominjala kao moguće rješenje koje su svi odbacili. S obzirom na to da je tamo bila Hrvatska vojska, pitali smo Ministarstvo obrane što se točno radi u tom naselju, i dobili smo odgovor da vojska prevozi zemlju koja je bila deponirana na Sajmištu, a na Sajmištu se priprema kontejnersko naselje. U tom naselju trebao bi biti smješten dio stanovnika i dio obrtnika, a moglo bi biti čak i kuhinja", izvjestila je reporterka Martina Bolšec Oblak.

"Na Sajmištu se priprema teren za postavljanje kontejnerskog naselja. Lokaciju za prijevoz zemlje odredila je gradska uprava Petrinje", rekli su u MORH-u.



Objavljeni podaci o oštećenim stambenim objektima, završena operacija skidanja zvonika sisačke katedrale

Dumbović o obnovi: "Imali smo ljude koji nisu prezali ni od čega da dođu do novca"

Nekadašnje prognaničko naselje Mala Gorica u blizini Petrinje nije moguće obnavljati i ne može se iskoristiti, poručio je ranije gradonačelnik Darinko Dumbović.

