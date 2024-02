Građanima upućen poziv zbog jednog poreza: Ako ga želite izbjeći treba vam potvrda liječnika

Porezna uprava je pozvala građane da do 31. ožujka 2024. prijave svoje neketnine za odmor, a ako to ne učine, gradovi i općine učinit će to umjesto njih. na snagu stupila nadopuna zakona o porezu na kuće za odmor prema kojem bi svaki grad ili općina trebali naplaćivati taj porez.

Na stranicama Porezne uprave može se pronaći informacija o tome koji su gradovi i općine odlučili povećati ili smanjiti porez na kuće za odmor.

Kako piše Novi list 303 gradova i općina, među kojima su i Split i Zadar, odlučili su zadržati postojeće oporezivanje, 13 jedinica lokalne samouprave taj je iznos smanjilo, a 240 ga je povećalo.

Najveće, maksimalno porezno opterećenje od pet eura po četvornom metru za vikendice uveli su Zagreb, Rijeka i Šibenik te Dubrovnik i Mljet.

Porez na kuće za odmor moraju plaćati i vlasnici apartmana, fizičke ili pravne osobe te građani, Hrvatske ili EU-a. Pritom će vlasnici apartmana od sada morati plaćati dva nameta: porez na kuću za odmor i paušal po ležaju.

"Da bi netko dokazao da kuću ne koristi na odmor, mora imati dokaz o prebivalištu na toj adresi i na istoj primati račune od komunalnih poduzeća, ali i potvrdu liječnika opće prakse, iz koje će biti vidljivo da tamo stanujete i kod njega/nje dolazite na preglede", rekao je vlasnik agencije za nekretnine Imperium Immobiliare Filip Brkan.

Zanimljivo je da u zakonu nisu predviđene kazne za one koji svoju nekretninu ne prijave.

Točan broj iznajmljivača u kontinentalnoj Hrvatskoj provest će jedino Zagreb jer se pretpostavlja da je broj iznajmljivača u glavnome gradu mnogo veći od onoga koji je do sada plaćao porez na kuću za odmor te da bi Zagreb sustavnim provođenjem naplaćivanja ovog poreza mogao uprihoditi gotovo 20 milijuna eura.