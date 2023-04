Dulji život, manje pušača i manje alkohola, manje umrlih od raka – nije to popis dobrih želja, već plan za borbu protiv raka. Koliko je realan i zašto maloljetnici više neće smjeti u solarije, provjerila je reporterka Dnevnika Nove TV Martina Bolšec Oblak.

Iza Ivane Lohinski Babić su kemoterapija, operacija i zračenje. Zbog liste čekanja, da ima rak dojke otkrila je na privatnom pregledu.

"Nakon nekog vremena su zvali kući da su došli rezultati punkcije i ustanovljeno je da je maligno. Onda sam hitno krenula na KBC i ostali pregledi su napravljeni u vrlo kratkom vremenu", rekla je.

Što se ranije otkrije, rak se uspješnije liječi. Novim akcijskim planom želi se povećati odaziv na preventivne preglede – najslabiji je za rak debelog crijeva.

"Sam test će se pojednostaviti, a isto tako se uvodi za rizične skupine, one koji imaju karcinom u obitelji i oni koji imaju određene simptome i probleme na ranije dobne skupine", rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

Zabrinjavajući podaci: Hrvatska druga po smrtnosti od karcinoma u EU-u

Priprema se i novi program kojim bi se na preglede pozivale osobe koje su u riziku od melanoma.

"To su naši građani stari između 50 do 75 godina, kad se najčešće i pojavljuju tumori kože, oni koji imaju jako puno madeža, koji su operirali rak kože ili melanom, koji su na imunospresiji. U ovom programu će ići prijedlog za zabranu korištenja solarija mlađima od 18 godina", rekla je Mirna Šitum, inicijatorica Nacionalnog programa za rano otkrivanje melanoma.

Plan je u javnoj raspravi, a udruge pacijenata smatraju da je nedorečen.

"Nisu navedene zadužene osobe ni ustanove koje će provesti njegove dijelove. Vremenski rokovi i pokazatelji koji su navedeni nisu pokazatelji realnih aktivnosti i to je nešto što treba promijeniti", rekao je Ivica Belina iz Koalicije udruga u zdravstvu.

Tko će baratati opremom?

Akcijski plan težak je osam i pol milijardi eura. Novac bi se trebao uložiti u novu opremu, a pitanje je samo tko će s njome baratati.

"To jest problem. Riječ je o sofisticiranoj opremi koja zahtijeva educiran kadar. Bila bi poželjna specijalizacija iz radijacijske onkologije koju Hrvatska nema", rekao je Stjepko Pleština, predsjednik Hrvatskog društva za internističku onkologiju.

Lina Budak prvu kemoterapiju primila u Njemačkoj: "To je odmazda zdravstvenog sustava"

KBC Osijek je korak do bolje opreme. Do kraja godine stiže im PET CT. U državnom vlasništvu je samo još jedan takav uređaj i to u Zagrebu.

"Služi za rano otkrivanje malignih tumora, ali i dobroćudnih tumora zbog izvrsne rezolucije sustava veličine četiri do pet milimetara", objasnio je Ivica Mihaljević, predstojnik Kliničkog zavoda za nuklearnu medicinu KBC-a Osijek.

Sve to kako bi se poboljšala statistika jer Hrvatska je po smrtnosti od raka u europskom vrhu.

