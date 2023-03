Odvjetnica koja tvrdi da joj sedam mjeseci nije dostavljan nalaz da ima karcinom, počela je kemoterapiju u Njemačkoj. Troškove liječenja snosi sama i za sve okrivljuje hrvatski sustav.

Lina Budak, koja je šokirala javnost tvrdeći da joj ključan nalaz za dijagnosticiranje karcinoma dojke nije stigao sedam mjeseci, primila je prvu kemoterapiju, i tu u Münchenu.

Za Index je rekla da se radi o odmazdi hrvatskog zdravstvenog sustava.

"Razlog tome je što mi se do danas ni dr. Pleština s Rebra ni ministar zdravstva Vili Beroš nisu ispričali zbog uskrate prava na hitnu medicinsku pomoć, odnosno nisu mi omogućili hitno primanje propisane kemoterapije", rekla je Lina Budak u izjavi za taj portal.

Budak je u Njemačkoj krajem siječnja bila na mastektomiji. U Hrvatskoj je zatražila hitan nastavak liječenja i termin za kemoterapiju. Zbog svega što se događalo, odlučila se opet na odlazak u Njemačku. Kaže da je Beroš nije primio na razgovor, iako je to od njega tražila dopisom 13. veljače.

"Paralelno s uskratom prava na propisanu kemoterapiju, HZZO mi je odbio dati prethodno odobrenje za primanje kemoterapije u Njemačkoj i prisilio me da sama snosim troškove svog liječenja u inozemstvu, iako sam državljanka RH, iako sam osiguranica HZZO-a te iako svaki mjesec uredno plaćam doprinose za zdravstveno osiguranje, kao i dopunsko osiguranje", ističe Budak.

Kaže kako je sustav odbija dati lijek koji joj može pomoći, odnosno kemoterapiju koju su propisali njemački liječnici te da joj se i uskraćuje pravo da se liječi vani.

"Zaključujem da me, nakon što mi je hrvatski zdravstveni sustav svojim grubim propustom i nemarom upropastio zdravlje, sada kažnjava uskratom davanja propisane kemoterapije, ali i uskratom prava da se liječim vani. To predstavlja odmazdu zdravstvenog sustava na po meni javno objavljenu pritužbu ministru od 8. prosinca 2022. godine na koju do danas nisam dobila odgovor", dodaje Budak za Index.

Slučaj Line Budak: U KBC-u Zagreb proveden nadzor, zaključeno da nije bilo propusta

Bolnica objavila rezultate nadzora slučaja Line Budak: "Povjerenstvo je utvrdilo da nije učinjena stručna greška"

Povjerenstvo KBC-a Sestre milosrdnice 24. veljače objavilo je rezultate unutarnjeg nadzora u Klinici za tumore koju je odvjetnica Budak optužila da joj sedam mjeseci nisu kazali da ima karcinom.

Povjerenstvo za unutarnji nadzor je utvrdilo da nije učinjena stručna greška u dijagnostičko-terapijskom postupku u njenom slučaju. Kažu, dobila je jasne pisane upute za daljnji postupak. I u KBC-u Zagreb zaključili su da prilikom pružanja zdravstvene zaštite u ovom slučaju nije bilo propusta.