FOTO Novi napad u Zagrebu: Grupa napala dvije osobe kod Interlibera, na terenu i Hitna pomoć

Novi fizički napad zabilježen je u popodnevnim satima u Zagrebu kod Velesajma.

Iz PU zagrebačke potvrdili su za DNEVNIK.hr da je skupina od više mlađih osoba fizički napala dvije mlađe osobe kod Velesajma, gdje se, između ostaloga, trenutno održava i Interliber. Dojavu su dobili oko 16:45 sati.

Napad kod Velesajma - 4 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Napad kod Velesajma - 2 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Dodali su da je jedna osoba koju se povezuje s incidentom pod nadzorom policije te da trenutno utvrđuju sve okolnosti. Na mjesto događaja izišla je i Hitna pomoć.

Napad kod Velesajma - 1 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Napad kod Velesajma - 3 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Više informacija bit će poznato nakon policijske istrage.

Napad kod Velesajma - 2 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Napad kod Velesajma - 6 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Napad kod Velesajma - 7 Foto: Goran Mehkek/Cropix

Podsjetimo, grupa učenika iz Splita napadnuta je u srijedu u poslijepodnevnim satima na Trgu bana Jelačića. Žrtve su bili učenici splitske Pomorske škole koji su stigli na sajam knjiga Interliber te su u sat slobodnog vremena otišli na Trg. Policija je trojici 16-godišnjaka koji su bili dio grupe napadača odredila kućni pritvor.