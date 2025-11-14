Počela istraga zrakoplovne nesreće kod Senja: "Među prvima sam izašao na intervenciju..."

Počeo je očevid na mjestu pada turskog protupožarnog zrakoplova Fireboss nedaleko od Senja u mjestu Krivi Put. U nesreći je poginuo turski pilot. Na terenu su djelatnici krim policije, državnog odvjetništva i inspekcije Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Stigli su i predstavnici veleposlanstva Republike Turske.

"Među prvima sam odmah izašao na samu intervenciju. Čim smo dobili dojavu da je došlo do pada, odnosno da je došlo do dojave iz mjesta Nikolić i da je došlo do pada zrakoplova, izašli smo na samu intervenciju i ostalu ekipu smo stavili u pripravnost u samoj postrojbi", Miljenko Katalinić, zapovjednik JVP Grada Senja.

Miljenko Katalinić Foto: DNEVNIK.hr

Istraga o padu turskog zrakoplova - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Za sada se provode kriminalistički izvidi, vrši se očevid nakon toga će se provesti potrebiti drugi izvidi i nakon provođenja svih izvida ćemo znati više detalja o samoj nezgodi", Sandra Šarkan, zamjenica županijske državne odvjetnice u Rijeci.