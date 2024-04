Nova TV gledateljima u izbornom danu priprema bogat program i prvu procjenu izbornog rezultata

U srijedu 17. travnja bira se 11. saziv Hrvatskog sabora, a na Novoj TV sve je spremno za intenzivno praćenje izbornog dana. Najgledaniji informativni program u zemlji gledateljima donosi mnoštvo zanimljivog sadržaja: specijalnu studijsku emisiju, rezultate izlaznih anketa, javljanja s ključnih lokacija diljem Hrvatske te zanimljive sugovornike koji će komentirati tijek izbora.

"Ako je mnoge datum održavanja izbora iznenadio, tim Nove TV koji uređuje i prati izbore – zasigurno nije. Prvi smo počeli sa sučeljavanjima i političkim podcastima što su naši gledatelji prepoznali. Stoga Nova TV jedanaeste parlamentarne izbore dočekuje i više nego spremno – gledateljima ćemo ponuditi provjerene, točne i relevantne informacije kao i širi kontekst aktualnih političkih zbivanja. Na izborima radi iskusan i dobro uigran tim – kako ispred tako i iza kamere i s nestrpljenjem želimo pokazati gledateljima što smo sve za njih pripremili", izjavila je Željka Gulan, urednica izbornog specijala Nove TV.

Sabina Tandara Knezović i Hrvoje Krešić Foto: DNEVNIK.hr

Na sam dan odluke gledatelji će stanje na biralištima moći pratiti u Vijestima u 14 sati, a u 17 sati započinje izborni specijal koji će se nastaviti i nakon središnjeg Dnevnika Nove TV. Pod voditeljskom palicom poznatih reportera, Sabine Tandare Knezović i Hrvoja Krešića, specijal donosi bogat i vizualno atraktivan studijski program sa zanimljivim gostima koji će, iz aspekta vlastite ekspertize, komentirati izborni proces i rezultate kako budu pristizali.

U studiju će tako biti Ivana Petrović, politička komentatorica Nove TV, Boris Jokić, viši znanstveni suradnik Instituta za društvena istraživanja, prof. Tihomir Cipek, hrvatski politolog, kao i Gordan Maras te Darko Milinović, dvojac s bogatim političkim iskustvom koji će o izbornoj politici moći govoriti i iz prve ruke. Gostujuća komentatorica bit će i dr. sc. Gabrijela Kišiček, stručnjakinja za komunikaciju koja je poznata po zanimljivim analizama javnih nastupa naših političara.

"Pred nama je neizvjesna izborna noć i dosad najnapetiji izbori. Kratka kampanja, glasa se usred tjedna, predsjednik države želi biti premijerski kandidat… Povijest piše nikad čudniju i apsurdniju političku situaciju, a još će biti zanimljivije kako će izgledati buduća Vlada. Hoće li se sve već znati u izbornoj noći ili će pregovori o sastavljanju Vlade trajati danima nakon? Bit će to večer puna obrata i iznenađenja koje ćemo iz minute u minutu pratiti u programu Nove TV", rekla je Tandara Knezović.

Sabina Tandara Knezović Foto: DNEVNIK.hr

Važan trenutak izborne emisije, koji se uvijek s nestrpljenjem iščekuje, bit će i objava rezultata izlaznih anketa u 19 sati koje će interpretirati i gledateljima prezentirati Hrvoje Krešić.

"Kao i dosad, donosimo prvu procjenu rezultata i to odmah nakon što se zatvore birališta, a u ovako neizvjesnim izborima, nema boljeg poziva gledateljima da budu uz nas. No, to je tek početak, jer kako bude odmicala izborna noć, a rezultati s birališta budu pristizali, mi ćemo ih pratiti, objavljivati i analizirati u studiju, i to ne samo na razini izbornih jedinica, već i podrobnije od toga. U tome će mi pomoći i profesor Cipek koji će svojim stručnim znanjem sigurno doprinijeti kvaliteti razumijevanja, stoga konkretnih podataka i kvalitetnih uvida neće nedostajati", najavio je Krešić.

Hrvoje Krešić Foto: DNEVNIK.hr

Velika mreža reportera i atraktivan prikaz podataka

Studijska emisija kontinuirano će donositi i javljanja uživo velike mreže iskusnih reportera koji će pokriti različite dijelove Hrvatske, izborne stožere i Državno izborno povjerenstvo. Kada je u pitanju vizualna atraktivnost samog izbornog programa, na Novoj TV su se pobrinuli za atraktivni prikaz izbornih rezultata, koristeći grafike u proširenoj stvarnosti. Kroz pristizanje najnovijih i najvažnijih informacija s terena, Nova TV gledateljima će omogućiti da u svakom trenutku budu informirani o tijeku izbora.

Sabina Tandara Knezović i Hrvoje Krešić Foto: DNEVNIK.hr

Finalno sučeljavanje nekoliko sati prije početka izborne šutnje

Kao uvertiru u izborni specijal, Nova TV već tradicionalno organizira sučeljavanje dvije vodeće stranke i to posljednjeg dana predizborne kampanje. U ponedjeljak 15. travnja, svega nekoliko sati prije početka izborne šutnje, vođe HDZ-a i SDP-a imat će posljednju šansu građanima približiti svoje izborne programe i uvjeriti ih zašto baš njima trebaju dati svoj glas. Voditelji sučeljavanja bit će Sabina Tandara Knezović i Hrvoje Krešić.

Predizborni program Nove TV počeo je još u veljači

Predizborni program u superizbornoj godini Nova TV započela je 20. veljače s prvom Demontažom, sučeljavanjem pod voditeljskom palicom poznate političke reporterke Sabine Tandare Knezović. U sučeljavanjima su sudjelovali različiti predstavnici pet parlamentarnih stranaka – HDZ, SDP, Most, Domovinski pokret i Možemo! – koji su odgovarali na pitanja iz raznih područja: ekonomije, gospodarstva, pravosuđa, demografije, zdravstva...

"Demontaža" se tjedno izmjenjivala s drugim izbornim projektom Nove TV - podcastom Hrvoja Krešića pod nazivom Krešendo čija je premijera bila 27. veljače. Ovaj iskusni i javnosti poznati politički reporter u nešto opuštenijem tonu razgovarao je s iskusnim hrvatskim političarima, a gledatelji su imali priliku otkriti kako politika zapravo funkcionira i što se sve događa iza kulisa.

Oba formata dostupna su na portalu DNEVNIK.hr, YouTube kanalu Nove TV (Demontaža i Krešendo) i platformi Spotify.