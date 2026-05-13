Novi val prijevara širi se Hrvatskom: Ljudi ostaju bez novca nakon samo jednog poteza

Policija upozorava građane na novi val internetskih i SMS prijevara nakon što su na području Osječko-baranjske županije zabilježena dva slučaja u kojima su građanke ostale bez novca.
Prevaranti se sve češće služe lažnim porukama koje izgledaju kao službene obavijesti banaka, a cilj im je doći do podataka za pristup računima građana.
Kako je izvijestila policija, 45-godišnjakinja s područja Đakova u utorak je na mobitel dobila SMS poruku u kojoj se tražilo "ažuriranje mbanking aplikacije u roku od 24 sata", uz upozorenje da aplikacija više neće biti dostupna ako to ne učini. U poruci se nalazila i nepoznata poveznica.
Žena je otvorila poveznicu i upisala tražene podatke, uključujući kodove koje je naknadno dobivala SMS-om. Tek kasnije primijetila je da joj je s računa nestalo 658 eura.
Na sličan način prevarena je i 24-godišnjakinja iz Osijeka. I ona je dobila poruku u kojoj se tražila potvrda bankovnih podataka putem dostavljene poveznice, uz prijetnju deaktivacije računa u roku od 24 sata.
Nakon što je unijela podatke, nepoznati počinitelj skinuo joj je s računa 332 eura.
Policija intenzivno traga za počiniteljima i ponovno apelira na građane da budu iznimno oprezni pri zaprimanju SMS-ova, e-mailova i poziva nepoznatih osoba.
Građanima savjetuju da nikada ne otvaraju sumnjive poveznice niti dijele osobne, bankovne ili sigurnosne podatke putem poruka i telefona.
"Zlonamjerne poveznice mogu vas odvesti na lažne stranice koje izgledaju poput službenih stranica banaka, a služe za krađu podataka i novca", upozoravaju iz policije.
Ako posumnjate da je riječ o prijevari, savjetuje se da odmah kontaktirate svoju banku ili policiju te da prije bilo kakvog unosa podataka provjerite autentičnost poruke.
Dodatne informacije o internetskim prijevarama i načinima zaštite građani mogu pronaći na stranici projekta Ministarstva unutarnjih poslova Web heroj.