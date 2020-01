Rastu troškovi, ali nekome će rasti i plaće. Nakon što je povećan minimalac za radnike, za dvije kune raste i studentska minimalna plaća. Provjerili smo - koliko studenti prosječno uopće mogu zaraditi, ali i u kojim poslovima su najtraženiji.

Zagrebački advent odlična je prilika za studentski džeparac. Zadnjih mjesec i pol za 35 kuna po satu tamo rade studenti kojima je lakše nego lani, jer im je nova godina donijela i povišicu. Umjesto 23, studentski minimalac sada iznosi 25 kuna. Studentu koji radi šest sati, tri dana u tjednu, to je novih 140 kuna na kraju mjeseca. Studenti su najtraženiji u skladištu, trgovini, ugostiteljstvu i kao dostavljači.

"Studenti su u prošloj godini zarađivali prosječno 27 kuna po satu, no unatoč tome, postoje poslovi gdje je satnica i dvostruko veća. "

"Najbolje su plaćeni informatički poslovi, oko 60 kuna po satu. Prevođenje je 50 kuna, a fizički poslovi su 30, 35, kuna“, kaže Mijo Geljić, voditelj student servisa studentskog centra.

U Hrvatskoj studentske poslove do sada nisu smjeli obavljati studenti zemalja izvan Europske unije. No do sada je u javnoj raspravi zakon koji bi to mogao promijeniti.

"Imali smo upita iz Sudana, Nigerije, Ukrajine, Egipta“, kaže Geljić.

I oni će raditi za dvije kune veću minimalnu satnicu nego do sada. Nije puno, ali studenti kažu, dobro će doći.

