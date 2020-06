Nakon što je Dnevnik Nove TV jučer objavio snimku susreta Josipe Rimac i šefa uprave Hrvatskih šuma Krunoslava Jakupčića, okrivljenika u aferi vjetroelektrane, reagirali su iz Hrvatskih šuma.

Tvrde da se on ne nalazi na snimci. Putem službenog maila oglasio se i sam Jakupčić koji također tvrdi da na snimci nije on. Njegov odvjetnik je rekao da je tada s kćeri išao po suprugu na posao, no, to nisu ničime potkrijepili niti dokazali. Snimka postoji, a i svjedoci koji su ukazali na susret.

Oglasio se i USKOK. Kaže da će se utvrđivati sve okolnosti predmetnog slučaja. Inače, HDZ je ekspresno smijenio Josipu Rimac s mjesta državne tajnice i izbacio je iz stranke, ali ne i Krunoslava Jakupčića koji je i dalje na svojoj funkciji i u stranci.

Evo što o tome kaže HDZ-ov Željko Reiner.

"To morate pitati one organe, županijske organe HDZ-a, jer to se u našoj stranci rješava sukladno Statutu, a ne prema volji ili kako nekome puhne u glavu u vrhu stranke. Prema tome odgovor na to pitanje morate potražiti u županijskom HDZ-u", kaže Reiner.

Iz zagrebačkog HDZ-a pak doznajemo da još nema postupka za isključenje iz stranke Krunoslava Jakupčića ni osumnjičene Ružice Njavro koja je u istražnom zatvoru te da bi to trebala bit tema na Predsjedništvu gradskog odbora u idućim danima.

Jakupčić je u stranci, ali i na svojoj funkciji. Prema imovinskoj kartici prima plaću od 29.000 kuna.

Za razliku od bivše državne tajnice, koja je nakon uhićenja ekspresno razriješena i s dužnosti - ista reakcija Vlade izostala je u slučaju šefa Hrvatskih šuma. Na tu ga je poziciju Vlada predložila 2017. godine.

Na mjestu pomoćnice ministra gospodarstva nije ostala ni dužnosnica Ana Mandac. Razriješena je nakon akcije USKOK-a. Zašto različiti kriteriji pitali smo i u Banskim dvorima. Tek poručuju da će o tome odlučiti Skupština društva.

Uz Jakupčića i Rimac, još je 11 osoba osumnjičeno u aferi vjetroelektrane i to zbog sumnje na pogodovanja, odnosno kaznena djela trgovanja utjecajem, zlouporabe položaja i ovlasti, davanje i primanje mita. Osim pred tužiteljstvom, svi oni svoju će nevinost - dođe li do toga - morati dokazivati i na sudu, koji će odlučiti jesu li krivi ili ne.

