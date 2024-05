Most u kojeg je uloženo 20 milijuna eura nije sve oduševio: "Sreća da se nije nešto ozbiljnije dogodilo"

Iznad Omiša u ponedjeljak je službeno otvoren most dugačak četiri kilometra, s dva tunela i mostom 70 metara iznad Cetine. Vrijednost radova iznosila je više od 20 milijuna eura, no nisu svi zadovoljni s njime.

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan pričao je s Franom Novakovićem iz Mjesnog odbora Čažin Dolac iz Tugara. Stanovnici tog naselja danas su prosvjedovali ispod novoizgrađenog mosta zbog toga što nije riješen problem prometne sigurnosti u njihovom mjestu.

"Imamo jako veliki problem, bez obzira na ovu obilaznicu. Ono što mi tražimo je rekonstrukcija nogostupa zato što su Tugare, nakon grada Omiša, najveće naselje u okolici", rekao je Novaković te nadodao kako u naselju ima puno mladih obitelji.

"Ljudi do trgovina, vrtića i škola hodaju po kolniku koji je nažalost i sam uzak. Kad se dva kamiona mimoiđu, oni moraju stajati da bi jedan drugog propustio, a kako tek kad su pješači", rekao je Novaković.

Spomenuo je i nekoliko incidenata koji se dogodili ispred same škole.

"Nažalost tu se često događa pretjecanja. Sigurnost je već bila ugrožena, srećom da se nije nešto ozbiljnije dogodilo", nadodao je Novaković.

Cesta se, na nekim dijelovima, nalazi na metar od kuća.

"To je cesta koja je projektirana prije 100 i nešto godina u potpuno drugačijim uvjetima. Sada su one neadekvatne. Ležeći policajci su samo pokušaj saniranja tih problema, međutim to je neko privremeno krpanje i nije neko dugoročno rješenje", rekao je Novaković.

Treba nadodati kako cijelom Omiškom zaljevu stalno prijete stijene. To bi se moglo barem djelomično riješiti probijanjem tunela od 300, 400 metara, ali nažalost to još nije ni u županijskim planovima.

