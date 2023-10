Hoće li u Osijeku pasti kiša ili će se vjetar smiriti? Meteorolog donosi prognozu

"Vrlo vjetrovita srijeda u Slavoniji. Riječ je o specifičnoj situaciji. Malo sjevernije od Hrvatske premješta se jedna hladna fronta koja je prilično suha. Rezultat je vjetrovito vrijeme, gotovo bez kiše", poručio je Nikola Vikić-Topić, meteorolog Dnevnika Nove TV.

"U Osijeku je u srijedu najjače puhalo između 10 i 12 sati - sjeverozapadni vjetar brzinom 50-55 kilometara na sat. Pri tome je relativna vlažnost zraka bila samo 40 posto i bilo je sunčano, bez kiše, što je najgori vremenski scenarij tijekom požara", istaknuo je.

"Prognoza za srijedu u noć i četvrtak ipak ukazuje na povoljnije prilike. Najvažnije je da će vjetar slabjeti. Sad puše 20-ak kilometara na sat. Oko ponoći će, vidimo, puhati 10-15, a ujutro najviše pet kilometara na sat", izjavio je meteorolog.

"I dalje to ostaju sjeverni smjerovi što znači da će nositi dim prema jugu. Postoji i mala mogućnost za kraću, prolaznu kišu, ponajprije u večernjim satima, do ponoći. Ta bi kiša, naravno, bila više nego dobro došla, no ne treba se previše na nju oslanjati jer je riječ o maloj vjerojatnosti za malu količinu. U četvrtak će prijepodne vjetar ponovno malo ojačati, no neće biti niti blizu jak kao u srijedu", zaključio je Vikić-Topić.

