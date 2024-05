VIDEO Tajna funkcija u vašem limenom ljubimcu koja može i spasiti život: Jeste li znali za nju?

Automobili imaju mnogo funkcija, a zanimljivo kako su neke od njih potpuno nepoznate vozačima. Jasno, da čak i oni koji podrobno vole pročitati uputstva za svoje limene ljubimce ne mogu baš sve funkcije upamtiti. A neke od njih mogu biti itekako važne, pa čak i spasiti živote.

Jedna od takvih je i rupa s utorom za ključ na stražnjim vratima automobila s pet vrata. Ona omogućava da se pomoću ključa blokiraju vrata vozila, što sprečava djecu da na bilo koji način otvore vrata. Za njeno aktiviranje potreban je samo ključ.

For those who ride uber or lyft... make sure you check that little child safety lock on the door before you get in the car.



Paying attention to this could save your life! #safetyfirst pic.twitter.com/2sljnCVqDl