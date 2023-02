Čak 120.000 Nijemaca koji upravo planiraju godišnje odmore očekuje se na Sajmu turizma u Münchenu. Hrvatska je ove godine zemlja partner važne manifestacije. Turiste privlači sinjskim alkarima, ali i dresom Luke Modrića. Što je još u planu, otkrio je direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Ivanom Kaštelanom.

Hrvatsku je u Münchenu gotovo pa nemoguće izbjeći. Ne samo da je hrvatski štand na najboljoj poziciji već posjetitelje i na samom ulazu u sajamski prostor dočekuju ogromne fotografije i videoekrani ljepota Hrvatske.

Nijemaca svake godine posjeti Hrvatsku gotovo podjednako koliko i Hrvatska ima stanovnika, a svaki drugi njemački turist stiže iz Bavarske.

''Bavarci su jako veliki ljubitelji Hrvatske, oni su naši tradicionalni gosti. To su dokazali i u godinama pandemije, sada isto o tome svjedoči rast brojki u siječnju. Posebno sa Schengenom, putuju bez granica, to je važna poruka za ovo tržište'', istaknula je Nera Miličić, voditeljica Ureda Hrvatske turističke zajednice (HTZ) u Münchenu.



Ali podizanje cijena i ovdje je top-tema s obzirom na to da inflacija trese i ovo moćno gospodarstvo, a Karlheinz Jungbeck, predsjednik za turizam najvećeg njemačkog i europskog automobilskog kluba ADAC, napominje: ''Možda su malo zabrinuti, ali dok god je kvaliteta dobra, bit će spremni platiti. No trebate biti oprezni, cijene se ne mogu dizati beskonačno.''



Hrvatska je nikad bliže, ali umjesto vinjetama turiste i dalje dočekuje vodom

Samo u Münchenu na Sajmu turizma za goste natječe se 70 država, a Hrvatskoj će od pomoći biti i to što je uvela euro i ušla u Schengen. No, na Sajmu se to baš i ne komunicira, a zašto je to tako, objasnio je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić u razgovoru s reporterom Dnevnika Nove TV Ivanom Kaštelanom.



''Kampanje za ulazak u euro i Schengen počele su još početkom prosinca prošle godine, a kampanja za Schengen još uvijek traje'', istaknuo je Staničić te naglasio da je jedna od glavnih poruka kako je Hrvatska nikad bliže.

''Hrvatska puna života je programski koncept, a svako tržište posebno se obrađuje'', dodao je Staničić.

Kristjan Staničić i Ivan Kaštelan (Foto: DNEVNIK.hr)

Što se tiče bojazni da bi Hrvatska gostima iz Njemačke mogla postati preskupa, odvratio je da takav strah nije utemeljen: ''Booking je odličan. Može se očekivati rast turističkog prometa s njemačkog tržišta.''

Iako nema granica, očekuju se još veće gužve na naplatnim kućicama. Na promjene na tom planu još će trebati pričekati, a o čemu je već u više navrata govorio potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

''Ove godine nastojat ćemo nastaviti onu našu akciju dijeljenja vode da na neki način simbolično olakšamo čekanje na naplatnim kućicama'', kazao je Staničić u razgovoru koji u cijelosti možete pogledati u videu.

Oko 120 tisuća Nijemaca upravo planira godišnje odmore. Hrvatska ih je ove godine odlučila privući s dva aduta

Nakon "Mediterana kakav je nekad bio" i "Male zemlje za veliki odmor" traži se novi slogan, a Staničić je istaknuo: ''Vrijeme je da izaberemo novi slogan i na tome će raditi stručnjaci i vjerujem da ćemo dobiti pravo rješenje koje će Hrvatsku još bolje pozicionirati na svjetskom turističkom tržištu.''

