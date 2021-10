Početno neznanje, pomoć okoline, dobra ideja realizirana u vrhunske slastice i, naposljetku, korak od odustajanja koji je spriječio ohrabrujući i kolektivni duh ekipe iz Startaj Hrvatska – tako bi se u jednoj rečenici moglo opisati putovanje Marije Čulo i njezinog brenda 7STARS tijekom za nju tako važnog projekta.

Čoko torta, voćna torta, voćne tortice, čoko tortice, čoko bombice, kokos bombice i lješnjak kuglice sedam je zvjezdanih slastica koje su predstavljene u drugoj emisiji Startaj Hrvatska, simboličnog naziva 7STARS. Sve ih možete pronaći u INTERSPAR hipermarketima i odabranim SPAR supermarketima.

Međutim, dug je bio put od početne ideje do polica ovog trgovačkog lanca. Marija je ideju za izradu kolača dobila kada je sa suprugom Damirom obilazila različite sajmove.Tada je u hotelima nailazila na slastice koje su izgledale prekrasno, ali i skupocjeno. Upravo je zato ona željela izraditi kolače i torte koji su estetski i kvalitetom jednako dobri da mogu parirati onima u hotelima s pet zvjezdica, a da su opet cjenovno dostupni svima.

Marija i njezin suprug Damir (Foto: Nova TV)

Kako u većini priča biva, tako je i u njezinoj postojao jedan veliki ''ali'' – Marija do tada nikada u životu nije ispekla tortu niti napravila kolač. Ubrzo se dosjetila rješenja te je nazvala prijateljicu Josipu, koja je bila puno iskusnija slastičarka od nje.

''Kada me Marija nazvala i rekla da ima ideju, što je vidjela, ja sam mislila da ona nije normalna'', kroz smijeh se prisjetila Josipa Perković.

U prvih pola godine Marija i Josipa samo su eksperimentirale u kuhinji, a kako priznaju, nerijetko je to završavalo i bacanjem kolača, a samim time i novaca. Puno su vremena izdvojile bez znatnih rezultata, no Marija je odlučila: ''Bez obzira na to što su se dugovi gomilali, išli smo do kraja, pa kud puklo''.

Sam početni zanos nije bio dovoljan jer ga je pandemija naglo zaustavila. Velika većina njihove proizvodnje bila je usmjerena prema hotelima i restoranima, koji su bili zatvoreni. ''More je stalo, Zagreb je stao, mi smo stali'', rekla je Marija, no odlučili su ne zatvarati i prebroditi taj težak period kako god su znali.

Mlada Slavonka Marija pokrenula poslovanje smrznutih kolača u Vinkovcima i pokazala da se trud isplati

Jedno od rješenja pronašli su u prijavi na projekt Startaj Hrvatska. Nakon što su prošli audiciju, stiglo je vrijeme za audit. ''To nam je bilo prvi puta da nam je netko izvana došao i pregledavao naše papire'', rekla je Marija koja priznaje da je taj prvi susret s djelatnicima iz SPAR-a bio napet. ''Imala sam dojam, kad su oni otišli, da nam ništa ne štima'', priznaje.

No to ju nije obeshrabrilo, cijela je ekipa zasukala rukave te su uz pomoć SPAR-ovih stručnjaka uspjeli ispraviti sve nepravilnosti i napraviti potrebne preinake. ''Na kraju krajeva, da nije bilo SPAR-a, ne bismo imali ovako posloženu proizvodnju kao što imamo danas'', zaključuje Marija.

Međutim, to je bio samo početak, pravi zaplet je uslijedio kada su došli na susret s predsjednikom Uprave SPAR Hrvatska Helmutom Fenzlom. Kada sam prvi puta vidio predložene kolače za SPAR za projekt Startaj Hrvatska, pitao sam se: ''Zar još kolača, koliko kolača se može ponuditi u SPAR-u?''', započeo je Fenzl, međutim ekipa iz 7STARS bila je neustrašiva te je rekla da nemaju takve kolače kakve oni imaju. Predsjednik Uprave pohvalio je njihovu borbenost, razgovarao s njima o tome mogu li isporučiti veće količine slastica jednake kvalitete pa zatim izjavio: ''Prošli ste i ušli u projekt Startaj Hrvatska.''

Predsjednik Uprave SPAR Hrvatska Helmut Fenzl (Foto: Nova TV)

Nakon izgovorenih riječi nitko nije mogao sakriti oduševljenje, a Mariji su potekle suze radosnice. ''Jako smo sretni i uzbuđeni. Jedva čekamo sve posložiti i organizirati da krenemo u projekt'', puna elana govorila je Marija.

Pravi je posao krenuo, ali s njim i problemi, oni financijski, koji su slomili Mariju te je željela odustati od projekta Startaj Hrvatska. ''Da biste imali proizvodnju koja je zakonski odrađena kako treba, ima jako puno pozadinskih troškova koje mi moramo plaćati, a još nismo prodali toliko da bi to sve mogli podmiriti'', objasnila je Marija svoj problem, no nije očekivala povratnu reakciju kakvu je dobila.

Nakon mnogobrojnih poziva jedno je shvatila: ''Iza tih velikih firmi stoje ljudi, ljudi kao što sam i ja, koji isto imaju osjećaje i koji su zaista taj dan pokazali te osjećaje. Plakala sam ja, plakali su oni s druge strane, a praktički me zaista nisu ni poznavali.''

U tom je trenutku odlučila da ne želi odustati jer ako netko tko je ne poznaje vjeruje u nju, kako da onda ne vjeruje sama u sebe – to su potvrdile riječi Žane Lovrić, direktorice odjela Nabave Food & Non-Food1 SPAR Hrvatska. ''Vaš proizvod je toliko sjajan, toliko ukusan i toliko inovativan'', podržala ju je i rekla kako zasluženo u svom brendu nosi ime zvijezda. ''SPAR se poigrao igrom riječi i zato će SPAR od vas naručiti tisuću komada svake vrste'', zaključila je Lovrić.

SPAR je od Marije naručio 7 tisuća deserata (Foto: Nova TV)

Inspirativna je ovo, ali i jako slatka priča o ljubavi prema poslu, podršci okoline, ali i ustrajnosti. ''Puno mi znači biti dio ovog projekta jer sam napokon dobila priliku da cijeloj Hrvatskoj pokažem svoje proizvode'', završne su riječi Marije Čulo, vlasnice zvijezdanog brenda 7STARS.

Iduće subote, 23. listopada, ne propustite novu uzbudljivu poduzetničku priču u emisiji Startaj Hrvatska.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Oni koji se pokažu doraslima ovome izazovu potpisat će ugovor sa SPAR Hrvatska, ali samo jedan proizvod, onaj najuspješniji u kontekstu proizvoda, ali i razvoja poduzetnika te s najboljim prodajnim rezultatima, postat će Hrvatski hit-proizvod 2021. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina diljem Hrvatske.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska po najvišim profesionalnim standardima.