Mlada Slavonka Marija Čulo uspjela je ostvariti svoju ideju i pokrenuti proizvodnju smrznutih kolača. Iako prije toga nije imala iskustva sa slasticama, to se ne osjeti u proizvodima njezina brenda 7STARS. Ime označava sedam posebnih, originalnih slatkih proizvoda koji dolaze iz Vinkovaca, a priču koju od samog početka prate predan rad, puno odricanja i pregršt ljubavi imat ćete priliku vidjeti u novoj epizodi emisije Startaj Hrvatska.

U maloj obiteljskoj firmi, u proizvodnom pogonu u Vinkovcima radi sedam vrijednih žena koje pod budnim okom Marije Čulo osmišljavaju i kreiraju kremaste smrznute kolače. Kolači su to koji očaravaju izgledom i okusom, a Marija i njezin suprug Damir prisjetili su se kako je to izgledalo u počecima.

''Kad smo radili testiranja, svašta se događalo, pa i da nam neki kolači ne uspiju. Kolači su prošli više faza testiranja kako bismo dobili ovo što sad imamo'', kazala je Marija. Njezin suprug, koji se bavi prodajom u zajedničkoj firmi, ipak je sve varijante isprobao. ''Nisam izgubio nadu, iako je to trajalo jako dugo, oko šest mjeseci, ali nisam gubio nadu, svaki puta bi me iznenadili s nečim novim. Najgore je bilo da je preslatko, tako da to nije strašno – pojedeš. Inače jako volim slatko, iako se možda ne vidi na meni'', priznao je kroz smijeh Damir.

7STARS slatke desertne delicije (Foto: Nova Studio)

Oboje su veliki pobornici čokoladnih kolača, no u njihovoj radionici ima izbora za svačiji ukus. Njima su najdraže, to je novi proizvod ispunjen bijelom čokoladom i keksima u ovitku od biskvita i kreme te, kako kažu, nešto potpuno drugačije od ponude na tržištu.

S obzirom na to da su kolači veličine jedne porcije, pitali smo ih koliko ih oni mogu pojesti. Damir je kao iz topa rekao pet-šest, dok su Mariji dva sasvim dovoljna. ''Ljudi dosta često znaju reći 'Vidi, mali kolačić', ali onda kad ga pojedu, kažu da im je taman. Netko tko voli slatko zaista ih može pojesti pet-šest'', objasnila je Marija.

Deserte 7STARS prije konzumiranja potrebno je prvo prebaciti u hladnjak i držati ih tamo tri sata, nakon čega su spremni impresionirati svakoga tko ih proba. S obzirom na to da su zamrznuti tehnikom brzog zamrzavanja, deserti i nakon odmrzavanja proizvoda zadržavaju oblik i teksturu. ''Bilo je situacija da netko ne može pričekati taj period, pa ga pojede smrznutog. Neki su čak rekli da im je i finije tako polusmrznuto jer ih podsjeća na sladoled, zavisi tko što voli'', rekla je Marija.

7STARS (Foto: Nova Studio)

Svojim najvećim uspjehom Marija i Damir smatraju sudjelovanje u ovom projektu. ''Mi smo mlada firma i dosad smo se fokusirali na kupce kao što su hoteli i restorani, to nam je bila neka početna vizija.Jako nam puno znači sudjelovanje na ovom projektu'', priznala je Marija te istaknula koliko im znači pomoć velikog trgovačkog lanca: ''Stvarno su bili uz nas i pomogli nam u čemu god je trebalo.'' Osim podrške SPAR-a, veliku podršku imala je i od kolegica iz firme. ''Djevojke u firmi… da sam iglom tražila, ne bih našla bolje zaposlenice od njih'', kazala je.

Najveći izazov stvarala im je ambalaža. ''Ambalaža nam je tijekom cijelog projekta i općenito tijekom cijelog našeg rada u proizvodnji uvijek bila veliki izazov zato što mora podržavati 'minus režim' i biti primamljiva kupcu, a mi nismo baš bili stručni u tome, i tu nam je isto SPAR jako puno pomogao'', priznala je Marija, dok je Damir kroz smijeh rekao da je njemu sve bio izazov: ''Meni je izazov bio sve, pošto nismo bili u proizvodnji kolača. Od samog početka izazov je bio i stvoriti proizvod, reklamirati ga, prodati ga.''

S obzirom na trenutno stanje, čini se da su na pravom putu, a snova imaju još puno. ''Gdje bismo bili da ne sanjamo. Volimo veliko sanjati, velike snove, ali nekako živimo trenutačno i sada i idemo korak po korak k ostvarenju tih naših ciljeva. Uz ovaj cilj da napravimo proizvod dostupnim cijeloj Hrvatskoj, voljeli bismo jednog dana napraviti i izvoz našeg proizvoda. Polako, pa ćemo vidjeti'', kazala je Marija.

Kako je Marija napravila zaokret u svojoj karijeri te s kojim se izazovima putem susrela ne propustite pogledati u novoj epizodi emisije Startaj Hrvatska u subotu 16. listopada na Novoj TV.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR-om Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Oni koji se pokažu doraslima ovome izazovu potpisat će ugovor sa SPAR-om Hrvatska, ali samo jedan proizvod, onaj najuspješniji u kontekstu proizvoda, ali i razvoja poduzetnika te s najboljim prodajnim rezultatima, postat će Hrvatski hit-proizvod 2021. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina diljem Hrvatske.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska po najvišim profesionalnim standardima.