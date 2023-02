Viroze su u punom jeku. Pedijatrijske čekaonice su pune. Pritisak na hitan prijem je velik. Ovih se dana često spominje nestašica lijekova. U Klinici za dječje bolesti Zagreb imaju dovoljno lijekova, a u ovom trenutku su uobičajeno za siječanj najčešće respiratorne akutne infekcije, istaknula je dječja pulmologinja u Klinici za dječje bolesti Zagreb Maja Bosanac u razgovoru s reporterkom Martinom Bolšec Oblak

Na hitan prijem Klinike za dječje bolesti Zagreb svaki dan dođe između 50 i 100 djece, a riječ je o povratku na predpandemijske brojke.

Uglavnom su sada najčešće respiratorne akutne infekcije, istaknula je dječja pulmologinja u Klinici za dječje bolesti Zagreb Maja Bosanac u razgovoru s reporterkom Martinom Bolšec Oblak dodavši da je riječ o uobičajenoj situaciji za siječanj.

S obzirom na to da je riječ o Klinici za dječje bolesti, primaju pacijente sa svim dijagnozama, ali prevladavaju akutne respiratorne infekcije, objasnila je Bosanac.

Roditelji mogu odahnuti: Farmaceuti doskočili nestašici sirupa za djecu

Ima i streptokoka, naime, kako je kazala: ''To je uobičajena bakterijska infekcija manje i one nešto malo veće školske djece. Ove godine ga vidimo nešto češće. Uglavnom su to klasične kliničke slike s upalom grla ili kod manje djece sa šarlahom''.

''To je jedna febrilna bolest s temperaturom i s osipom karakterističnim za šarlah i uglavnom ta djeca uz adekvatnu antibiotsku terapiju prebrode tu bolest bez ikakvih posljedica'', istaknula je Bosanac.



''Svake godine se dogodi da imamo djecu koju moramo hospitalizirati jer se nešto zakomplicira. Ove godine je bilo par slučajeva te invazivne streptokokne bolesti zasad s povoljnim kliničkim ishodima'', kazala je i istaknula da imaju lijekova.

Hrvatsku pogodila bakterijska infekcija, umrle četiri osobe: Poznato koji su simptomi i kako se liječi

U Hrvatskoj nedostaju neki osnovni antibiotici: ''Objave HALMED-a ne odražavaju realno stanje''

''Nije nikakva panika. Mi smo u bolnici dobro opskrbljeni antibioticima i možemo liječiti streptokoknu bolest, a isto tako naši ambulantni pacijenti dobiju ako ne onaj primarni lijek, uvijek se nađe zamjenski'', kazala je Bosanac.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.