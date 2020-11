Crveni nosovi ove godine u Hrvatskoj slave 10. godišnjicu djelovanja, koje je malo poremetila i pandemija. Posjete bolnicama i domovima te direktni kontakt zamijenili su online programima.

Petra Bokić s Crvenim nosovima je od samih početaka. Klaunesa je već 10 godina i, kako kaže, tome ne vidi kraja. "Sa 70 ću možda biti malo sporija, ali to je to", rekla je Bokić za DNEVNIK.hr.

Bokić nam je objasnila kako su se klaunovi u novonastaloj situaciji brzo posložili, sastavili krizni plan i smislili novi online program Rezerviraj klauna online, kao i program Piši mi.

U online programu djeca i roditelji mogu u samo nekoliko klikova preko opcije Rezerviraj klauna online! na službenoj stranici Crvenih nosova naručiti klauna u terminima radnim danom od 14 do 17 sati.

"Radi se u paru, kao i uživo. Klauna mogu naručiti djeca koja su u bolnici ili samoizolaciji. Mogu očekivati profesionalni nastup u kojem su djeca uključena u igru, trikove, pjesmu i ples preko ekrana", opisala je Petra te istaknula da su klaunovi profesionalni umjetnici koji su educirani za scenski nastup i ta edukacija nikad ne prestaje. Školovani su i u Internacionalnoj školi za humor u Beču.

Crveni nosovi - 6 Foto: Crveni nosovi PR

"To je 20 minuta igre, čarolije i smijeha", kaže Petra. Program koji klaunovi izvode online razvijen je i prije pandemije za djecu koja nisu mogla sudjelovati u direktnom kontaktu s klaunovima te su Bokić i njezine hrvatske kolege educirali kolege iz inozemstva koji imaju iskustva.

Klauniranje je neopisiv osjećaj radosti

Klaunesa ističe da se radi o umjetnosti u bolnici u koju se ona zaljubila na samom početku. "Trudna sam bila na audiciji. Sad imam dvoje djece. 10 godina sam unutra i ne vidim kraj", kaže i dodaje kako će sa 70 godina vjerojatno biti sporija, ali ne misli prestati uveseljavati ljude tom umjetnošću.

Tijekom pandemije Petra je imala svega dva puta priliku da uživo razveseli pacijente na Srebrnjaku i na Klinici za tumore. "To je neopisiv osjećaj radosti, kontakt gdje smijeh pomaže. To je predivno, to ima smisla", kaže Bokić, uz koju u Crvenim nosovima djeluje još 25 umjetnika.

Korisnicima domova klaunovi pišu personalizirana pisma

U pandemiji su program prilagodili i svojoj malo starijoj publici, korisnicima zagrebačkih domova za starije i nemoćne. "Do starijih ne možemo kao prije. Uz koncerte u dvorištu i Zoom pozive pokrenuli smo i program 'Piši mi'. Program je prvo krenuo u domovima Medveščak i Klaićeva, gdje Crveni nosovi u klaunovske vizite idu već godinama.

"Pisali smo korisnicima koji nas već dobro poznaju. Pišemo iz pera svog klauna", kaže Petra, čiji lik Sestre Livadić korisnici ovih domova dobro poznaju i znaju detalje iz života tog lika, a ona im se dok piše, obraća poimence. "Jako je zanimljivo jer donosimo radost pisanjem pisma. Pisma su pisana rukom, što je našim korisnicima jako blisko", opisala je klaunesa. U sklopu ovog programa u domovima su postavljeni i sandučići Crvenih nosova u koje će svakog drugog četvrtka korisnicima stizati nova pisma, a ako žele, mogu i odgovoriti klaunovima.

Crveni nosovi za Hrvate u Beču

Nakon stravičnog terorističkog napada u centru Beča početkom mjeseca u kojem je ubijeno četvero, a ranjeno 20 ljudi te im je zbog pandemije uslijedio lockdown, međunarodna zajednica Crvenih nosova zaključila je da Bečanima treba malo veselja. Kontaktirali su sa svih 11 članica i organizirali trodnevni online program "Osmijesi za Beč" (eng. Smiles for Vienna, op.a.).

Crvenonosni klaundoktori i klaundoktorica iz Hrvatske uveseljavali su stanovnike Beča s hrvatskog, srpskog i bosanskog govornog područja u poslijepodnevnim satima 10., 11, i 12. studenog.

"Bilo je jako lijepo, imali smo kanal gdje su se svi klaunovi mogli čuti dok su čekali svoj termin. To nas je podsjetilo na dobra stara vremena kad smo se zajedno klaunirali barem jednom godišnje", kazala nam je klaunesa Anamarija Jurišić, koja je sudjelovala u tom programu.