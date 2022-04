U velikoj policijskoj akciji u Baranji uhićen je kontroverzni načelnik Općine Čeminac Zlatko Pinjuh. Uz Pinjuha uhićene su još četiri osobe zbog zlouporabe položaja i ovlasti. Podsjetimo, emisija Provjereno još je prije pet godina počela istraživati sumnje u Pinjuhovu zloporabu položaja i ovlasti, a USKOK je u siječnju prošle godine protiv Pinjuha i njegovih sinova podigao optužnicu.

U ranim jutarnjim satima počeo je pretres Pinjuhovih soba za iznajmljivanje. Pregledana je kuća, podrum, garaža, ali i nedovršena zgrada. Nakon više od pet sati pretresa odveden je pritvorskom nadzorniku. Tijekom privođenja bio je bez komentara.

Uz Pinjuha uhićeno je još nekoliko osoba. Hrvoje Grubeša, odvjetnik Zlatka Pinjuha kazao je kako je uhićeno još troje ljudi. "Radi se o kaznenom djelu zlouporabe položaja i ovlasti i kazneno djelo sprječavanja dokazivanja", dodao je.

Policija je pretresla Općinu, ali i osobne automobile. A da je to davno trebalo učiniti, istaknuo je općinski vijećnik, koji kaže da je u sedam godina Pinjuhova mandata protiv njega podnio 30-ak različitih kaznenih prijava.

Protiv načelnika Čeminca podignuta optužnica na 36 stranica, a on potom za hajku optužio - ekipu Provjerenog!

"Od protuzakonitih zapošljavanja u vrtiću, raznim općinskim poduzećima, do raznih isplata iz općinskog proračuna i njemu, njegovoj djeci, sinovima", kazao je Matko Perković, vjećnik Općinskog vijeća Čeminca.

Ističe i da se današnji scenarij trebao dogoditi još 2019. godine kada je Ministarstvo financija na temelju inspekcijskog nadzora donijelo odluku kojom protiv Pinjuha pokreće postupak zbog više neutvrđenih nezakonitosti, a čiji postupak još nije završen.

"Da je USKOK to učinio 2019. u srpnju, šteta za Općinu Čeminac, šteta za građane i stanovnike Općine Čeminac bila bi znatno manja. Boli me to što su mještani bili podvrgnuti mnogobrojnim protuzakonitim rješenjima, komunalnim naknadama, pogotovo poljoprivrednici i gospodarstvenici", dodaje Perković.

To je na svojoj koži osjetio Josip, zbog prodaje lubenica na kućnom pragu. Njegova lijepa priča koja je obiša Lijepu Našu, kaže, pretvorila se u katastrofu.

Još nevjerojatnija priča od one o HDZ-ovu županu: "Gospodine Mato, vi kad budete načelnik općine..."

"Ovrha meni na 42.000 kuna, supruzi na 8000 kuna. Evo baš zbog ovog djela dvorišta. Znaci načelnik je zamislio da ja moram platit što prodajem u svom dvorištu lubenice. Ja i supruga 50.000 kuna, dobili smo da moramo platiti, nismo platili tjedan dana, dobili smo iz FINA-e, računi počišćeni. Katastrofa. Za ovu sezonu smo posudili 20.000 kuna da bismo uopće mogli krenuti", opisao je povrtlar Josip Špoljarec.

A zbog abnormalnih komunalnih naknada Ivan Bašić tužio je Pinjuha 20-ak puta.

USKOK podigao optužnicu protiv načelnika Čeminca i sinova, traže oduzimanje protuzakonito stečene imovine

"Ja sam napravio hladnjaču u Općini Čeminac, nažalost dijeli me jedan put. S druge strane je Općina Darda, da sam to napravio u Dardi, bio bi oslobođen komunalnih doprinosa, komunalna naknada bi mi bila jedno 5 puta manja nego što je ovdje i više. Ja sam svoje novce dobio nazad. Imam dobrog odvjetnika", kazao je voćar Ivan Bašić.

Mještani se nadaju da je uhićenjem Pinjuha njihovim mukama došao kraj, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Matea Drmić.

