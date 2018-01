Predsjednica Autonomne ženske kuće Zagreb Neva Tölle, gostujući u Dnevniku Nove TV je osudila izjavu Nade Murganić o slučaju Tomašević, ali ne podržava njenu smjenu. Vladu je pozvala da već na idućoj sjednici pokrene proceduru za ratifikaciju Istanbulske konvencije.

Kako ste doživjeli izjave ministrice Nade Murganić i kasnije njezinu ispriku i pojašnjenje?

Moram priznati da sam jučer nakon te izjave bila totalno šokirana. Nisam mogla vjerovati da je to izjavila ministrica tog resora. Između ostalog, ona je i ministrica obitelji. Ključ svega je to da s nasilnikom koji vas zlostavlja, ne možete situaciju riješiti razgovorom i dogovorom jer je on moćniji i jači. S druge strane, krajem večeri sinoć sam pročitala pismeno priopćenje kabineta ministrice gdje smo mogli primijetiti da je ona u jednom danu strahovito puno naučila. Ujutro je to bio privatni problem žene i nasilje protiv žena se uopće nije spominjalo. Krajem večeri smo imali u pismenom obliku tekst koji kaže „nasilje protiv žena...“, ne znam kako je dalje išao njen tekst i demanti ureda. Ali definitivno je uočila svoju pogrešku i nastojala ju je ispraviti.

Kako vama, na temelju iskustva rada sa žrtvama obiteljskog nasilja, izgleda pravni rasplet, povlačenje kaznenih prijava?



Sasvim normalno. To što je učinila gospođa Tomašević nemojte smatrati specifičnim postupkom. To je vrlo čest slučaj. Žene to često rade uvijek i samo u situacijama kad se izrazito jako boje za svoj život. Dakle, kada počinitelj nasilja vidi da je to eskaliralo do te razine, do suda, da će on za to morati snositi nekakvu odgovornost, tada počinju vrlo ozbiljne prijetnje. Žena se bolji, ode na tužilaštvo i povuče prijavu.

Dakle, zbog straha to čine?

Da. Mislim, gledajte, ja ne mogu reći „da“. Mogu reći iz svojeg tridesetogodišnjeg radnog iskustva da žene kada to čine, čine to iz strašnog straha po vlastiti život.

Čiji je uopće problem nasilje u obitelji? Tu postoji lanac pravosuđe, policija, centri za socijalnu skrb... Gdje tu zapinje?



Svih nas zajedno. Problem nasilja protiv žena i nasilja u obitelji je zapravo društveni problem koji je široko rasprostranjen, je problem svih nas. Službe koje ste pobrojali, naravno i građanstvo, ali nemojmo zanemariti i političare i političarke, saborske zastupnike i zastupnice koji izglasavaju zakone i donose zakone po kojima svi mi u ovoj zemlji živimo. Ja pozivam Vladu Republike Hrvatske da idući tjedan u četvrtak na sjednicuVlade stavi Istanbulsku konvenciju i njezinu ratifikaciju i da se to konačno stavi ad acta i preda na Sabor.



Što mislite, treba li ministricu Murganić smijeniti zbog ovih izjava?



Što ćemo dobiti smjenom? Ne vidim nikakav probitak kroz smjenu jer ćemo dobiti drugo ime i prezime. Sjetimo se bivše ministrice, gospođe Bernardice. Sjetimo se ministrice prije nje, gospođe Opačić. Je li bilo bolje? Moram vam priznati da nije. U mandatu gospođe Kosor je za žene situacija u ovoj zemlji bila dobra. Bili su dobri zakoni jer se ona osobno za to zauzimala. Ne vidim da ćemo smjenom išta dobiti, ali vidim da ćemo dobiti doedukacijom. Sve te nove ljude u Saboru bi trebalo educirati o meritumu problema, što je to nasilje protiv žena, kako razvijati posebnu empatiju i senzibilitet da bi ženi pomogli.

To je proces, jako dugo traje. Koliko država izdvaja za borbu protiv nasilja i brigu o žrtvama nasilja?

Zapravo jako malo, mogu reći mizerno. Država uvijek voli reći, i to ne ova Vlada nego i sve prethodne vlade bez izuzetka, da ulažu strahovito velike cifre u borbu protiv nasilja nad ženama, pričaju o nekakvim silnim milijunima. Ono što ja znam je da svih sedam skloništa za žene i njihovu djecu u cijeloj zemlji, toliko ih ima, ukupno dobivaju niti dva milijuna kuna godišnje. Mislim da vam to sve govori.

Koja je vaša poruka žrtvama nasilja?

Apsolutno, žene nemojte šutjeti o nasilju. Prijavljujte nasilje, javno o njemu govorite. Zovite broj 0800 55 44, to je besplatan telefon. Nije to vaša sramota niti odgovornost. Sramota je njega, sramota i odgovornost je na njemu, ali ne na vama.

Ali i države koja ne reagira.

Apsolutno. Zbog toga je ratifikacija Istanbulske konvencije važna. Tada će država morati reagirati.

