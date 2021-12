Bizarne scene mogle su se danas vidjeti u Zadru. Enio Meštrović stigao je pred Gradsku upravu u lijesu. U posmrtnoj povorci imao je glazbu, ali i uplakane vijećnike.

Zadarski gradski vijećnik Enio Meštrović alias Ričard danas je na sjednicu zadarskog Gradskog vijeća stigao u lijesu. Ričardova posmrtna povorka krenula je jutros s Branimirove obale, prošla gradom te stigla do Gradske uprave, gdje je Ričard imao "uskrsnuće".

Ovim mini performasom Ričard je odgovorio SDP-ovom vijećniku Danielu Radeti, koji je početkom prosinca objavio njegovu osmrtnicu.

"Poručujem ovime da sam živ, i bilo mi je žao umrit. Sad ćemo dilit pare, ove što smo pokrali narodu ako se slože. Ako ne, idemo na nove izbore", rekao je Ričard, koji se na kraju performansa digao iz lijesa i, kako je sam rekao, uskrsnuo zbog para jer se danas donosi gradski proračun za iduću godinu.

"Meni je najvažnije da san oživio. A Enio? Ko njega šta pita, on je budala, on samo uđe u moje tilo i sramoti me po gradu", dodao je Ričard, koji je u lijesu u povorci došao u pratnji svojih vijećnika i uz limenu glazbu.