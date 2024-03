Nestao Bruce Lee iz Mostara: ''Sumnjam na dvojicu. Jean-Claude Van Damme ili Jackie Chan. Trećeg ne vidim''

Od Brucea Leeja u Mostaru ostale su tek blatnjave stope - brončani kip iz parka nestao je preko noći. Iz policije kažu da su kad su dobili infomaciju da ga nema izašli na teren, napravljen je očevid. Traga se za nepoznatim počiniteljem i kipom.

Neki građani imaju određene sumnje. ''Sumnjam na dvojicu: Jean-Claude Van Damme ili Jackie Chan. Trećeg ne vidim'', kazao je u šali Zoran.

Brončani kip djelo je renomiranog zagrebačkog kipara Ivana Fijolića, a postavljen je 2005. u središnjem mostarskome parku. Bilo je to na inicijativu nevladine udruge 'Urbani pokret – Mostar'', danas saborskog zastupnika Nina Raspudića i književnika Veselina Gatala.

Kip filmskog i borilačkog junaka postavljen je kao svojevrsni simbol otpora podjelama u poslijeratnom Mostaru, a 2009. bio je izložen i u Zagrebu - tada se skupljalo novac za njegovu obnovu.

Raspudiću koji je tada kao mladi intelektualac zagovarao slobode, otpor i kraj podjelama, a danas je glas hrvatske desnice, ovo izgleda kao loš znak. Gatalo pak u ovome vidi sliku današnjeg Mostara.

''Loš znak, kakvi god da su motivi, loš je znak - kada gledamo onako prazno postolje, kišni dan, sve skupa - loš znak'', kaže Raspudić, a Gatalo podsjeća: ''To je bio poklon gospodina Rasoudića, Plakala i mene. Grad nije ništa platio za to, ali evo izgleda da ga nisu znali sačuvati, doduše ne zna sačuvati ni stanovnike grada, ali eto- to je tako.''



Iz Grada Mostara u nedjelju nitko nije bio dostupan za izjavu. Kažu da su sve prijavili policiji i da slijedi pregled kamera kako bi

