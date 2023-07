Nestala su tri broda: Na jednom ima 200 ljudi, među njima i mnogo djece

Španjolski spasioci pretražuju područje kod Kanarskih otoka u potrazi za brodom s najmanje 200 migranata koji su nestali prije više od tjedan dana.

Humanitarna skupina Walking Borders kaže da je ribarski brod isplovio iz Kafountinea, obalnog grada u južnom Senegalu koji je udaljen otprilike 1700 km od Tenerifa.

Španjolska novinska agencija Efe javalja da je na brodu mnogo djece. Još su dva slična broda s desecima ljudi na njima, nestala, objavljeno je. Španjolska pomorska spasilačka služba rekla je Efeu da se u potragu uključio i jedan zrakoplov.

Brod s 200 ljudi isplovio je iz Kafountine 27. lipnja prema Kanarskim otocima, javlja BBC.

Malo je detalja o druga dva čamca, no novinska agencija Reuters citirala je Helenu Maleno iz Walking Bordersa koja je rekla da je na jednom oko 65 ljudi, a na drugom do 60. To bi dovelo do ukupnog broja nestalih na tri čamca na više od 300.

Putovanje od Zapadne Afrike do Kanarskih otoka među najopasnijim je rutama za migrante je rčesto plove u malim ribarskim čamcima.

Prošle je godine najmanje 559 ljudi poginulo u moru pokušavajući doći do španjolskih otoka, kažu podaci UN-a.