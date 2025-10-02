Detalji teške nesreće na autocesti: Putnici hitno prevezeni u bolnicu, među njima i djeca

Teška prometna nesreća dogodila se jučer u poslijepodnevnim satima na autocesti A1 kod Šibenika. Četvero putnika, uključujući dvoje djece, hitno je prevezeno u Opću bolnicu u Šibeniku.

Nesreća se dogodila oko 18:50 kad se 35-godišnja vozačica osobnog automobila šibenskih registarskih oznaka, nakon uključivanja s čvora Šibenik na autocestu A1 u smjeru Zagreba, prestrojavala a da se nije uvjerila u to da nema opasnosti za ostale sudionike u prometu, odnosno o položaju i brzini ostalih vozila.

Na pretjecanoj traci došlo je do sudara stražnjeg dijela njezina vozila i prednjeg dijela osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka, kojim je upravljao 63-godišnjak. Njen automobil odbio se od središnju metalnu ogradu, vratio na kolnik, izletio s ceste i preletio preko betonskog ivičnjaka, da bi na kraju udario o kameno-zemljani nasip.

Četvero putnika iz automobila, uključujući vozačicu, 38-godišnjaka i dvoje djece hitno je prevezeno u Opću bolnicu u Šibeniku, gdje su muškarcu konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržan na daljnjem bolničkom liječenju. Djeci će ozljede biti konstatirane nakon završetka liječničke obrade, objavila je policija.

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 35-godišnjakinje se podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.