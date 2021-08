Korupcija u državnoj upravi, cyber prijetnje, posljedice afganistanske krize i strah od moguće osvete, stanje u susjednoj BIH zbog radikalizacije - neke su od tema o kojima smo razgovarali s ravnateljem SOE Danielom Markićem. Hrvatski obavještajci, prema njegovim riječima, s velikim oprezom prate sve potencijalne ugroze.

Markić je potvrdio da je SOA uključena i u priču oko hrvatskih časnika iz akcije Bljesak zbog kojih je BiH tražila od Hrvatske preuzimanje kaznenog progona zbog sumnje da su odgovorni za ratni zločin počinjen u toj operaciji.

Mnogi su nagađali o motivima zbog kojih BiH traži kazneni progon za hrvatske generale zbog operacije Bljesak - je li SOA uključena u tu priču?

"Dakako da je uključena, i nadamo se da će i to, kao što je pitanje terorizma da će prestati biti alat za političke manevre u BiH".

Mislite da je to političko pitanje?

"Djelomično sigurno da je to, ima i pravno, i Vlada je odlučila s pravom to riješit na pravni način, ali ne možemo negirat da je to i politički alat u nečijim rukama", rekao je ravnatelj SOA-e reporterki Dnevnika Nove TV Ivani Pezo Moskaljov.

