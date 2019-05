Dok hrvatske poduzetnike birokracija koči u razvijanju poslovanja, u Zagreb je stigao milijarder s drugog kraja svijeta koji u Hrvatsku želi ulagati. Ovdje vidi prilike, i to ne samo u turizmu. Ima i poruku za mlade poduzetnike, a uoči sutrašnjih sastanaka ekskluzivno je razgovarao za Dnevnik Nove TV.

Bogatstvo ovog Nepalca procjenjuje se na miljardu i 600 mlijuna dolara. Obogatio se na proizvodnji nudli, danas pak je vlasnik konglomerata sa 122 tvrtke širom svijeta. Uskoro, uvjerava nas, jedna će biti i u Hrvatskoj.



"Sto posto! To nam je cilj. Tražimo prilike koje imaju smisla koje su vezane uz naš posao. Imamo FMC kompanije, hoteske kompanije, kompanije u financijskim sektorima. Gdje god je prilika za koju vjerujemo da možemo pridonijeti i gdje projekt ima smisla uvijek ćemo biti zainteresirani pogledati ga", rekao je Binod Chaudhary, milijarder iz Nepala.



Prije dvije godine tvornicu tjestenine otvorio je i u Srbiji. Tad je, kaže shvatio, geografsku važnost ovog područja.



"Naše opredjenje za Balkan shvaćamo vrlo ozbiljno. Odabrali smo Balkan kao naše središte za rast prema europskom tržištu", rekao je Binod.

Chaudhary ne dolazi iz bogate obitelji, niti je pohađao skupe škole. U siromašnom Nepalu s 18 godina preuzeo je očev dućan odjeće tim novem otvorio prvu tvornicu. Mladim poduzetnicima poručuje - treba razmišljati globalno, a ne lokalno.



"Hrvatska ima podjednake prilike kao i Nepal ili SAD i Japan. Nove generacije najprije moraju prevladati taj kompleks da dolaze iz zemalja koje još nisu pri vrhu lige najrazvijenijih jer to nije istina", rekao je Chaudhary.

"Novac kao gorivo"

Ovaj osebujni 64-godišnjak priču o svom uspijehu sročio je u knjigu "Osvajanje vrhova." Mladim poduzetnicma drži i motivacijske govore u kojima pojašnjava kako novac nikad ne smije biti jedini razlog za pokretanje tvrtke.



"Novac je važan, on je kao gorivo, kao gorivo za vozilo koje ima drugačiji put. Putovanje pak je vrlo jednostavno: želite postati poduzetnici, želite osnovati korporacjie koje će stvoriti mogućnosti koje će donositi vrijednosti ljudima", objašnjava Chaudhary.



Posjeti stranih investitora uvijek raduju i ministra gospodarstva. Kaže kako Ministarstvo radi na osnivanju timova koje će se dodjeljivati strancima zainteresiranima za ualganja.



"Da izađu u susret takvim investitorima. Da im se što prije moguće riješe imovinsko-pravni odnosi, da se što prije dođe do poslovnog nasamba u Republici Hrvatskoj, bude li bilo kakve potrebe i do državljanstva tih ljudi", rekao je Darko Horvat, ministar gospodarstva.



A Chaudhary ima poruku i za političare koja im se možda i neće svidjeti.



"Svi znaju da politika ne može opsteti bez podrške poduzetništva kao ni obratno. Govoreći to, moramo težiti pozitivnom i transparentnom ishodu koji će transformirati ekonomiju, a ne limitirane privatne interese", zaključuje milijarder.

Govori to iz vlastitog iskustva, jer osim što je miljarder Chaudhary je i veliki filantrop. Zalaže se za ekologiju, a svom Nepalu donirao je miljune dolara nakon razornih potresa.

