Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović napravio je nesvakidašnji potez u Saboru. Pozvao je DORH i ministra Božinovića da naprave izvide na Pantovčaku. Za govornicu je donio vrećicu u kojoj je bio prah, pretpostavlja se brašno.

"Ovo sam pronašao jučer na Pantovčaku, unutra je upravo ono što mislite da je", izjavio je saborski zastupnik Hrvoje Zekanović.

Za govornicu u Saboru je donio vrećicu u kojoj je bio prah, pretpostavlja se brašno. Pozvao je DORH i ministra Božinovića da napravi izvide na Pantovčaku.

"Evo nekih simptoma prema kojima se može prepoznati ovisnika o kokainu: često šmrcanje, hiperaktivnost, bezrazložna euforija, proširene zjenice... Narkoman navučen na koku zadržava lucidnost, ima razvijen smisao za prevaru i laž svake vrste", izjavio je Zekanović, pokazivajući vrećicu.

"Jučer sam šetao po Pantovčaku, sasvim slučajno, i tamo pronašao ovo. Unutra je upravo ono što vi mislite da je", rekao je Zekanović i počeo mahati vrećicom.

Nakon mini performasa, Zekanović je nastavio s opisom predsjednika. Zekanović je i ranije iznio optužbe da je Milanović na stimulansima.

"On bi često u svojoj dnevnoj sobi raspalio Heroj ulice, zalijepio nosić na prozorsko staklo i gledao što rade njegovi vršnjaci. Ali on nije napravio domaći uradak pa ga mama i tata nisu pustili na ulicu. No kad je prošlo to razdoblje, on se dočepao maturalnog plesa. Tamo je pušio travu, što je nekoliko puta slavodobitno priznao medijima. Taj gospodin je zatim ušao u politiku i čak postao predsjednikom Socijaldemokratske partije.

Postao je i predsjednik Vlade naše države, a nažalost i predsjednik države. To je lik koji danas, u situaciji kad jedna Finska itekako strahuje za svoju egzistenciju, on prijeti finskoj suludim idejama", rekao je Zekanović.

Hrvoje Zekanović: "Postavljam pitanje: je li Zoran Milanović pod nekakvim stimulansima?"

Osim što je aludirao da se Milanović drogira, Zekanović je optužio predsjednika da je na strani Putina.

Dobacivanja u Saboru: "Zeko žetončina", "Išao je po lijek za konje, pa će ga dijeliti po Metkoviću"

"Jedino je Putin na njegovim suludim idejama, također ga podržavaju i drugovi iz Moskve. Stoga, pozivam Kolege iz SDP-a, kolege iz Možemo... iz zeleno-crvenog bloka, nek oni danas kažu što misle o njemu?", kazao je Zekanović.