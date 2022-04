Hrvatski predsjednik Zoran Milanović rekao je u utorak da Finska i Švedska ne mogu ući u NATO dok se ne promijeni izborni zakon u BiH. Nedugo zatim, oglasilo se finsko Ministarstvo vanjskih poslova.

Finski ministar vanjskih poslova Pekka Haavisto je nazvao svog hrvatskog kolegu Gordana Grlića Radmana oko ulaska Finske u NATO savez.

"Dobra rasprava s mojim hrvatskim kolegom Gordanom Grlićem Radmanom. Potvrdio je da Hrvatska podržava politiku otvorenih vrata NATO-a i ako Finska odluči podnijeti zahtjev za članstvo u NATO-u, hrvatska vlada i parlament bit će za njezin ulazak", objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova Finske na Twitteru.

FM @Haavisto: Good discussion with my 🇭🇷 colleague FM @grlicradman. He confirmed that Croatia supports Nato's open door policy and if Finland decides to apply for the Nato membership, Croatian government and parliament will be in favour of Finland joining.