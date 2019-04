Svako dijete, dodatna godina subvencije. Nove su to olakšice koje Vlada predlaže ne bi li mladim obiteljima još olakšala rješavanje stambenog pitanja. Izmjene i u zakonu o POS-ovim stanovima. To neće veseliti one koji su namjeravali s državnim olakšicama loviti u mutnom. POS-ovi stanovi neće se više moći prodavati ili koristiti za najam.

Zahvaljujući subvencioniranim kreditima i programu poticane stanogradnje 36.000 mladih ljudi ima svoj krov nad glavom. Među njima je i obitelj Uzarević. ''Uspjeli smo kroz te državne subvencije kupiti kuću koju vjerojatno ne bismo tako lako kupili, odnosno bili bismo financijski vjerojatno u vrlo nepovoljnoj situaciji.''

Njihova se mala obitelj, od kada su uzeli kredit, udvostručila pa se zbog blizanaca udvostručilo i razdoblje subvencije. Podsjetimo, država subvencionira između 30 i 51 posto rate kredita, ovisno o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nalazi nekretnina. Subvencionirano razdoblje je prošle godine s četiri povećano na pet godina, a za svako novorođeno dijete dodatne dvije.

Zakon se sad već drugi puta mijenja i to na dobrobit budućih korisnika. ''Sad uvodimo novinu, dodatno subvencioniranje kredita za svakog maloljetnog člana kućanstva na dan podnošenja zahtjeva za jednu godinu. Drugim riječima, svako dijete, član kućanstva koje je maloljetno produljuje subvencioniranje kredita u trajanju jedne godine'', rekao je ministar Predrag Štromar.

Subvencionirani krediti napravili su pravu pomutnju na do tada uspavanom tržištu nekretnina.

''S nekih aspekata pozitivno, ali s mnogih aspekata negativno. Utječe na rast cijena što nije dobro u svakom slučaju zato što u kratkom periodu se stvori veća potražnja'', rekao je Dubravko Ranilović, predsjednik udruženja poslovanja nekretninama.

No to ne znači nužno i živahnije tržište, jer mnogi su prodavači pretjerali. ''Rast cijena nije svugdje isti i svugdje na isti način i da negdje rast cijena bitno usporio tržište na način da se neke nekretnine uopće ne prodaju zbog rasta cijena'', rekao je Ranilović.

Vlada je danas odlučila mijenjati i zakon o POS-ovim stanovima jer su olakšice države mnogi zloupotrebljavali. ''Uvodimo i zabranu davanja u najam ili prodaje neotplaćenih stanova što će se definirati kupoprodajnim ugovorom kako bi se stanovi zaista koristili za namjenu za koju su građeni i za koju država izdvaja javna sredstva'', dodaje Štromar.

Za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji ove je godine osigurano 80 milijuna kuna, za 2020. predviđeno je 114, a za 2021., 150 milijuna kuna.



