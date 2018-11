Mnogi građani već godinama žive od preprodaje glomaznog otpada. No da bi sve radili po propisima, trebali bi imati registriranu tvrtku ili obrt te prilagođen prostor za odlaganje smeća. U protivnom su dužni platiti velike kazne, osim ako žive u Zagrebu i sve im oprosti gradonačelnik Milan Bandić.

Sulejmana Berišu nedavno su ponovno snimile kamere kako prikuplja smeće na javnoj površini i potom ga prodaje. Ileganlo odlaganje otpada kažnjava se prema Zakonu o gospodarenju otpadom. Za fizičke osobe kazne su od tri do 10 tisuća kuna, za pravne od 300 do 700 tisuća kuna. Uz to se naplaćuje i sanacija divljeg odlagališta.

Međutim, gradonačelnik Milan Bandić je ljetos oprostio kazne onima koji se bave ilegalnim sakupljanjem otpada. "Ovo je sada Champs-Elysees", uskliknuo je tada Bandić. Nered je očišćen novcem Zagrepčana koji, prema proračunu, kroz komunalne doprinose i naknade plaćaju 870 milIjuna kuna. Istovremeno, gradonačelniku novo gomilanje smeća ne predstavlja problem.

"To je stvar inspekcije. Doći ću i ponovno ako to bude problem, ali neka inspekcija radi svoj posao", rekao je Bandić.

Bude li inspekcija radila, Zagrepčani će opet platiti ceh. Naime, iz resornog ministarstva odgovaraju kako su za sprečavanje odbacivanja otpada dužne jedinice lokalne samouprave (JLS).

"Ukoliko JLS ne naredi uklanjanje nepropisno odloženog otpada, inspekcija zaštite okoliša će sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom izdati prekršajni nalog ili podnijeti optužni prijedlog protiv JLS koja u skladu sa Zakonom može biti kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 300.000 kuna", stoji u odgovoru Minstarstva zaštite okoliša i energetike.

Navode i da provedbu obveza moraju osigurati komunalni redari. Iz zagrebačkog poglavarstva poručuju da ih je na terenu šezdesetak. Ipak, ima i onih koji misle da ta brojka nije točna.

"Ja ne vidim komunalne redare. Ovaj sustav u Gradu Zagrebu je kaotičan. Ja vidim samo zelene otoke prepune plastike i papira, što znači da se čak ni ono što građani odvoje ne vozi na vrijeme", rekla je Josipa Jurčević Sudac iz udruge Eko Zagreb.

