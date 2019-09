''Nisi sama – ideš s nama!'' projekt je Udruge Nismo same u kojem besplatno prevoze žene s kemoterapije te na kemoterapiju i zračenje. Partner na projektu je udruženje Radio Taxi Zagreb s kojim je Udruga u veljači prošle godine potpisala ugovor o suradnji. Ovo je priča o taksistima koji su dali i više od sudjelovanja u vožnji.

Većina korisnica projekta ''Nisi sama – ideš s nama!'' žene su starije životne dobi, uglavnom umirovljenice koje nemaju živućih članova obitelji ili oni žive u drugim gradovima. Neke od korisnica žive u staračkim domovima, no ima i vrlo mladih žena, samohranih majki, žena koje imaju djecu s posebnim potrebama, žena koje osim od maligne bolesti boluju i od nekih drugih bolesti.

S udruženjem Radio Taxi Zagreb Udruga je dogovorila da korisnice potpišu listu za prijevoz, a taksisti račune dostave Udruzi Nismo same koja onda plati vožnju. Dosad je usluge koristilo 180 žena, a naplaćeno je više od 5000 vožnji. No među taksistima dobrog srca ima i onih koji račune nikada ne dostave.

''Ako sam imalo pridonio, onda super''

''Dosad nijednu vožnju nisam naplatio. Da budem iskren, nije ih bilo previše, ali nijednu nisam naplatio'', rekao nam je taksist Željko Legac. Kad smo ga pitali kako se na to odlučio, rekao je da je odmah prihvatio čim je krenula akcija, a da mu je cilj pomoći Udruzi. ''Ako sam imalo pridonio, onda super. Jako smo sretni što možemo pomoći'', rekao je. Kaže da žene nekad žele razgovarati, a nekad baš i ne. ''Nekad samo šutimo, nekad su jako iscrpljene i žele što prije doći kući'', rekao nam je Željko, koji kaže da će nastaviti ne naplaćivati vožnje sve dok bude mogao. ''Neću ništa posebno izgubiti, a puno ću dobiti'', rekao je. ''Samo da mi žena ne sazna'', našalio se taksist.

Njegov kolega Nikica Herceg kaže da ne zna koliko je bilo vožnji koje nije naplatio, ali da vozi žene na kemoterapiju kad god može. ''Nemam pojma kako se to dogodilo, nije bilo planirano. Nešto mi jednostavno ne da da odnesem račune, to čovjek osjeti u sebi'', rekao je. Kaže da ženama uvijek da da potpišu listu jer ne želi da ispadne da se pred njima hvali. Objašnjava da to ne radi zbog samopromocije, već jer želi podržati hvalevrijednu ukciju Udruge Nismo same.

Nisi sama - ideš s nama! (Foto: Goran Stanzl/PIXSELL)

Iskustvo korisnice: ''Stvar je u Ljudima''

''Dolazak taksija i riječi koje zvuče poput lozinke u zavjerenika (ja: „Nisi sama!“; taksist: „Ideš s nama!“) u ovom su mom novom iskušenju pun pogodak. Nasmijani taksisti, puni empatije, nikako sažaljenja, onaj su začin, ona bijela i ružičasta boja dodana na crne i sive tonove'', napisala je za stranicu Nismo same korisnica Ivanka Nikolić. Kaže da ne zna raduje li im se više ujutro kad dođu po nju i razgovorom daju sve od sebe da joj daju dodatnu snagu za terapiju ili nakon terapije kada se utrkuju s gužvom i traže načine da što prije stigne natrag kući. ''I ne, nije stvar u novcu (iako hvala i za to), stvar je u nečemu puno većem. U Čovjeku. U Ljudima'', poručila je.

Takist posjetio korisnicu za Božić

Osnivačica Udruge Ivana Kalogjera rekla je da je Ivanka Nikolić koristila usluge, a sad mjesečno uplaćuje određeni iznos donacija. Kalogjera kaže da ju tjera dalje to što žene osjećaju da nisu same. ''Hrvatska mora postati bolja država, a mi bolji jedni prema drugima'', izjavila je Kalogjera za DNEVNIK.hr. Otkrila je da ima korisnica koje voze od prvog dana, svakoga tjedna. U moru lijepih priča izdvojila je onu kad je taksist sa svojom suprugom na Božić otišao u posjet jednoj ženi koju je vozio na kemoterapije i odnio joj košaru punu voća. Rasplakala se. Znala je tad da nije sama.