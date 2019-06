Svaki drugi oboljeli od karcinoma u Hrvatskoj nije zadovoljan načinom na koji mu je priopćena dijagnoza. Pokazalo je to istraživanje Koalicije udruga u zdravstvu i platforme Onkologija.hr, provedeno u 12 zemalja, na temelju iskustva više od 16 000 pacijenata.

Hrvatski problem je i slab odaziv na besplatne preventivne programe. Rak se najčešće otkrije tek kada posumnjamo u vlastito zdravlje. Manjak komunikacije i topla riječ pacijentima najviše nedostaju kada čuju dijagnozu zloćudne bolesti.

Ivana Kalogjera Iz udruge Nismo same dala je jedan primjer. "Nama se prošle godine javila mlada žena s dvoje male djece. Dobila je nalaz na šalteru, hodala je po bolnici, plakala, kucala na vrata do vrata, svi su rekli - vratite se kad dobijete uputnicu", rekla je Kalogjera.

A uputnicu koja ih dovede do dijagnoze zloćudne bolesti Hrvati najčešće dobivaju zbog sumnje da nešto ne valja s njihovim tijelom. Pokazalo je to istraživanje među onkološkim pacijentima, provedeno u 12 zemalja središnje i istočne Europe, što je potvrdio Ivica Belina, Predsjednik Koalicije Udruga u zdravstvu. "Preko 80 posto ljudi koji su otkrili bolest, do dijagnoze su došli tek nakon što su osjetili da nešto s njima nije u redu pa su potražili liječničku pomoć", objasnio je Belina.

Samo sedam posto ispitanih rak je otkrilo zahvaljujući Nacionalnom programu ranog otkrivanja raka dojke, vrata maternice i debelog crijeva. I to zato što se ljudi ne odazivaju na besplatne preglede. "Dojka je još relativno dobra sa 60 posto, a ostali su lošiji. Osobito kolon oko 20 posto, što je ispod svakog kriterija", dodao je Belina.

U Srbiji zato financijski kažnjavaju one pacijente koji se nisu odazvali prevetivnom pregledu na vrstu raka od kojeg su na kraju oboljeli. Više detalja o tome rekla je Maja Kocić Iz Udruženja oboljelih od limofoma. "Žene i muškarci su nakon poziva obavezni javiti se. Ako se ne jave, snose financijske posljedice, tako da je sada taj postotak sve veći i veći", objasnila je Kocić.

Po smrtnosti, Hrvatska je u europskom vrhu s Mađarskom. Onkologinja Nora Bittner iz Mađarske misli da je informiranost ključna. "Oni pacijenti koji su dobro informirani o svom statusu i bolesti, jače se i uspješnije bore s rakom", kaže Bittner.

Istraživanje je pokazalo da svaki četvrti oboljeli više od mjesec dana čeka na prvi pregled kod onkologa. Albanija je od nas u tome gotovo dvostruko uspješnija. Stanje je najgore u BiH, gdje tako dugo pregled čeka 42 posto oboljelih.

No čak 71 posto ispitanih Hrvata s terapijom je počelo unutar mjesec dana nakon dijagnoze. Brojke bi bile i bolje kada bi pacijenti znali da pravovremeni pregled spašava život.

