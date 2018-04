Bivšim SDP-ovcac Mirando Mrsić ovotjedni je gost rubrike Neformalno. Pričao je, između ostalog, o razlikama između Milanovića i Josipovića, odluci da sa svojom ženom posvoji dva dječaka, te razlozima zbog kojih je odabrao studij medicine.

Mirando Mrsić bivši je član SDP-a koji je u toj stranci bio dugi niz godina, dok su na njenom čelu bili različiti ljudi.

"Milanović je bio odlučniji od Josipovića. Josipović nije napravio ono što je trebao da tijekom svog mandata pokaže da stvari može i treba mijenjati. Mislim da je na neke stvari previše čekao", rekao je Mrsić.

Mnogo bolje mišljenje Mrsić nema ni o sadašnjoj predsjednici, Kolindi Grabar-Kitarović.

"Ona je osoba koja se svima pokušava dodvoriti", zaključio je.

Bivši SDP-ovac progovorio i o odluci da sa svojom ženom posvoji dva dječaka.

"Tu nema razmišljanja. To se jednostavno osjeti i to je to. Posvojili smo dva krasna dečka, jedan sada ide u peti, a drugi u šesti razred", objasnio je. "Oni politiku proživljavaju zajedno sa mnom. Proživljavaju je na svoj dječji način i ponosni su na mene."

Iako je javnosti poznat po svojoj političkoj karijeri, Mrsić je po struci doktor.

"Medicinu sam upisao zbog pokojne doktorice Milice Morović. Ja sam kao dječak bio boležljiv i ona se o meni brinula. Bila je odlična dijagnostičarka i zbog nje sam shvatio što želim raditi", ispričao je Mrsić.

