Zapela kandidatura poznatog SDP-ovca? "Imam naznaka da se to problematizira..."

Mirando Mrsić u SDP-u je već više od 30 godina i jedan je od najprepoznatljivijih lica te stranke. Kao SDP-ovac je bio i ministar rada i mirovinskog sustava u Vladi Zorana Milanovića, saborski zastupnik te stranke te zastupnik u zagrebačkoj Skupštini. Sad je iskazao ambiciju i da postane predsjednik SDP-a, ali postoji mogućnost da mu plan propadne.

Mogućnost da sudjeluje u utrci za predsjednika SDP-a ima svaki član koji je u stranci najmanje pet godina, bar tako kažu Pravila o izboru predsjednika SDP-a. Iako je Mrsić u SDP ušao još 1997. godine, ali je 2018. godine isključen zbog sukoba s tadašnjim vodstvom. Ponovo je ušao u SDP 2022. godine, a do njega stižu signali da bi mu upravo zbog te pauze kandidatura mogla biti dovedena u pitanje.

"Imam naznaka iz stranke da se to problematizira. Čvrsto se nadam da će biti dovoljno političke mudrosti da se ne igramo s tim stvarima", rekao nam je Mrsić. Nikakvu službenu informaciju o tome nije dobio, ali kaže da je čuo neke glasove koje su mu prenijeli pojedini stranački kolege.

"Ukupno sam u SDP-u više od 30 godina, a paradoksalno je da kad sam se vratio 2022. godine u stranci više nije bilo nikoga od onih koji su me isključili", kaže Mrsić. Konačan sud, međutim, reći će Statutarna komisija koja bi 29. kolovoza u 18 sati trebala objaviti valjane kandidature.

Među njima vjerojatno neće biti ni one Zorana Paunovića kojemu do punih pet godina članstva nedostaje svega 11 dana. On pak smatra da je Statut, koji svakom članu daje pravo da bira i bude biran, iznad Pravila o izboru za predsjednika.

