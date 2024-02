Sprema li se novi štrajk? "Nije točno da je ovo najveće povećanje plaća. Rast 90-ih bio je veći od ovog što je sada na stolu"

Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti kaže kako će nastaviti sindikalno djelovanje i upozoravati na probleme koji još nisu riješeni, a neki novi su i otkriveni.

"Možemo reći da nam je sustav, u odnosu na neke druge dijelove, potonuo. Unutar našeg sustava, neke silnice koje su nam izrazito bitne, motivacijske silnice, karijerne perspektive su sužene i urušene", kazao je Kroflin govoreći o sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Reporter Dnevnika Nove TV pitao je gosta je li štrajk na horizontu?

"U ovome trenutnu ne mogu o tome dati decidirani stav. Vidjet ćemo što će se događati tokom idućeg tjedna. Moramo prvo proanalizirati detaljno koji je porast plaća, za koja radna mjesta. Vidjeti to u odnosu na sva druga radna mjesta i onda ćemo odlučiti što ćemo dalje", kaže Kroflin.

Na pitanje vjeruje li da može doći do novih pomaka u saborskoj proceduri i da se koeficijenti mogu još povećati, Kroflin kaže kako se tome i nada te kako planiraju pisati dopise resornom ministarstvu.

Premijer Andrej Plenković tvrdi da je ovo najveće povećanje plaće u hrvatskoj povijesti, slažete li se s time, zanimalo je Krešića.

"Ne. To naprosto nije činjenično točno. Jer imali smo rast 1997., 1998. i 1999., koji je u svakoj od tih godina bio veći od ovog što je sada na stolu. '97. je rast bio 22 posto, '98. 27 posto, i '99. 18 posto. Ovo što Vlada sada nudi otprilike je rast plaće od nekakvih 14 posto. Dakle tu tezu je plasirao premijer da zapravo na neki način kontekstualizira i da pohvali sve ovo što se sada radi. Vidimo da to ponavljaju i neki njegovi ministri i sindikalni čelnici, ali to činjenično nije točno", kaže Kroflin te dodaje kako je to manje bitno jer je reforma trebala donijeti uređenje sustava koeficijenata i plaća u državnim sustavima, a to na koncu nije učinjeno.

"Cilj je očito bio povećati plaće prije izbora. To se odradilo u vrlo kratkom roku", dodao je i kazao da usvojena uredba neće biti zadovoljavajuća za sve sustave.

Kroflin je objasnio kako su im u sustavu bitni rasponi koeficijanata od početnog do najvišeg mjesta jer bi početnici trebali znati što ih čeka u idućih 5, 10, 15 godina.

"Do sad su nama ti rasponi bili relativno prihvatljivi. Iako u odnosu na neke druge zemlje i neka druga sveučilišta premalo. Sad ih je Vlada još sabila. S onim što smo dobili jučer, imamo neki mali pomak u tom segmentu, ali ne možemo s time biti zadovoljni", kazao je Kroflin.

