VIDEO/FOTO Na suđenju Zavaldavu s puštena snimka poziva djevojci: "Marija! Marija!" - pogledajte njegovu reakciju

Nastavljeno je suđenje Filipu Zavadlavu, koji je tijekom današnje rasprave iznio svoje primjedbe na vještačenje te je uložio prigovor na prijedlog vlastitog odvjetnika.

"Ja nisam znao koje je moj branitelj dokaze predložio. Ja to nisam stigao pročitati jer mi je on to dao tek tamo", ustvrdio je te pokazao na ulaz u sudnicu Županijskog suda u Splitu.

"Vidim da se predlaže dopuna kombiniranog psihijatrijskog i psihologijskog vještačenja. Ja se tom prijedlogu protivim i ja ne želim da se to tako predloži", dodao je.

Pročitajte i ovo dane su provodili igrajući se Užas u Istri! Majka s dečkom otišla na put, maloljetnu djecu ostavila danima samu u mračnom prostoru bez grijanja

Zavadlav, kojemu se sudi za trostruko ubojstvo, je također predložio da se na suđenje pozove forenzički tim Klinike za psihijatriju Vrapče koji je ranije nakon vještačenja sastavio nalaz i mišljenje jer im on želi postaviti neka pitanja.

"Pogrešno je nešto uneseno u zapisnik. To sam objasnio i zbog toga želim da oni budu tu. Da sam ja vodio takav zapisnik…", govorio je prije nego što ga je sutkinja prekinula i zatražila da sjedne.

Pročitajte i ovo mora se javiti svaki dan FOTO Pogledajte ležernog Buntića kako izlazi iz policijske postaje: Supruzi Klari ne smije prilaziti na manje od 100 metara

Osim toga, danas je na suđenju puštena snimka poruke koju je on poslao svojoj djevojci u kojoj joj je u suzama rekao da ju voli i da je s njom želio imati djecu. Zavadlav se na početku puštanja snimke više puta osmijehnuo, a nakon što je snimka završena je kratko i zapljeskao.