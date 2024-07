Nastavljaju se vrućine, spasa nema ni u moru. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

U polju smo izjednačenog tlaka, s juga i jugozapada se preko Sredozemlja prema Balkanu nastavlja pružati jezičac afričke vrućine, dok se istodobno centralnom i zapadnom Europom kreću ciklone noseći povremeno svježije i kišovito vrijeme.

Pogled i na sljedeća četiri tjedna zadržava sličnu situaciju: iznadprosječna toplina nad jugom i istokom Europe, dok bi zapad, ako se prognoze ostvare zadržao neko za doba godine recimo prosječno vrijeme. To bi bile dobre vijesti za nadolazeće Olimpijske igre u Parizu, jedno umjereno toplo razdoblje bilo bi idealno. Kod nas, ipak nastavak vrućine, a u nedjelju uz blizinu ove fronte u kopnenim krajevima bit će uvjeta i za lokalne pljuskove s grmljavinom.

Jutro će biti sunčano ili pretežno sunčano i toplo, na Jadranu i vrlo toplo. Još jednom najugodnije u gorju uz 18 stupnjeva, drugdje u kopnenim krajevima očekuje se 20-ak do 23, a duž Jadrana od 23 do 28. Vjetar na kopnu slab do umjeren sa sjevera, a na moru jugozapadni i sjeverozapadni.

Sunčano će prevladavati i poslijepodne, no možda je moguć i poneki pljusak uz jači dnevni razvoj oblaka: uglavnom uz granicu sa Slovenijom. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti najčešće između 33 i 35 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji veća šansa za veću vrućinu, ali od sredine dana i za pljuskove s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 33 do 36 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj i u nedjelju će prevladavati sunčano te također vruće, poglavito na moru. Puhat će jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti 30ak do 34 stupnja. Najmanje vruće očekuje se u Gorskom kotaru.

U Dalmaciji i u nedjelju sunčano i danju vrlo vruće. Nakon vrlo tople noći stiže vrlo vruć dan. Temperatura će ovdje biti od 33 do 37, u zaleđu i 38 stupnjeva. Puhat će tek slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak.

Temperatura mora je uglavnom između 27 i čak 29 stupnjeva: toliko je naime u subotu izmjereno u Puli i Rabu. UV indeks će do kraja vikenda u kopnenim krajevima biti visok ili vrlo visok, a duž Jadrana najčešće vrlo visok, poglavito na jugu.

I sljedećih dana zadržat će se sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Što se tiče same vrućine, ponovno će pojačati u utorak zbog čega će u kopnenim krajevima vrijeme biti nešto neugodnije, ali sunčano. U srijedu nestabilnije, ponovno uvjeti za lokalne pljuskove s grmljavinom.

Na Jadranu svih dana podjednako vruće. Prevladavat će sunčano, a temperatura će nerijetko biti 36, 37 stupnjeva, lokalno i više. Puhat će maestral, a od srijede je moguće da će biti i malo bure. Malo bure nikako nije dobro na ovakvu situaciju, jer u slučaju fenskog efekta temperatura može i više porasti. No o tom potom.

Situaciju svakako pratimo i dalje, za sad su signali za bilo kakvo osvježenje slabi. Stvari će se iskristalizirati u sljedećih nekoliko dana.

