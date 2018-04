Nastavljaju se problemi s vodom u Slavonskom Brodu i okolici. Građani bi pitku vodu u svojim domovima trebali dobiti kroz dva tjedna.

U ponedjeljak su počeli radovi zahvaljujući kojima bi više od 90 tisuća ljudi iz Slavonskog Broda i okolice kroz dva tjedna trebalo dobiti pitku vodu. Radovi spajanja na vodocrpilište u Sirievcima vrijedni su pet milijuna kuna.

Dok spajanje ne bude završeno, Brođani su i dalje bez pitke vode u svojim domovima. U gradu su zbog toga postavljene cisterne, a građanima u opskbri vodom pomažu i vojska i policija.

Spremnici s vodom redovito se nadopunjavaju.

Govoreći o spajanju na vodocpilište Sikirevci ministar Tomislac Ćorić rekao je da se u prvoj fazi mogu očekivati kratkotrajne redukcije tijekom dana.

"Konačno rješenje je za tri mjeseca puna aktivacija zdenaca na području Sikirevaca. To znači njihovo čišćenje, proširivanje, kupovina pumpi i priključenje na sustav", rekao je ministar.

Podsjetimo, u tijeku je istraga kojom bi se trebalo utvrditi tko je kriv za onečišćenje vode u Slavonskom Brodu. Čekaju se i novi nalazi o kakvoći vode.

Iako je ministar zdravstva Milan Kujundžić rekao Brođanima da se slobodno mogu kupati u vodi, oni mu ne vjeruju.

"On nije rekao slobodno, on je rekao da to ne bi trebalo utjecati. Mi na takve odgovore ne pristajemo. Znači ako nešto ne bi trebalo, to vam je labilno, to može i ne mora biti. On je trebao reći, ''ne to neće utjecati'' ili ''da, hoće''. Mi tražimo informacije, kada će to početi utjecati, koliko dugo mi pijemo tu vodu, kada će ta, ako mi kupamo sada djecu tri tjedna ili tri mjeseca, šta će to značiti. Nisam stručnjak, ja tražim da mi se te informacije, ti odgovori daju. Kao što plaćamo izvršnu vlast, plaćamo i stručnjake na njihovim pozicijama koji nam na ta pitanja trebaju dati odgovore", rekla je za Dnevnik Nove TV hrabra mama koja je u subotu zatekla premijera Plenkovića pitanjem "Pije li i vaše dijete flaširanu vodu? Prodali ste nas za ruskog špijuna".