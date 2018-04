Više od 90.000 ljudi iz Slavonskog Broda i okolice u roku od 15 dana trebalo bi dobiti pitku vodu. Obećao je to resorni ministar Tomislav Ćorić. Da se to omogući, brodski vodovod spojit će se na vodocrpilište u Sikirevcima. Radovi su počeli u ponedjeljak ujutro, a vrijedni su 5 milijuna kuna. Iako nije bio pozvan, na sastanku u Sikirevcima pojavio se i brodski gradonačelnik Mirko Duspara koji je od ministra zahtijevao odgovore o tome zašto još uvijek nema novih nalaza o kakvoći vode.

Od borbe za čisti zrak i vodu ne odustaju ni hrabre Brodske mame, od kojih je jedna u subotu presrela premijera Andreja Plenkovića i zatekla ga suzama i pitanjem "Pije li i vaše dijete flaširanu vodu? Prodali ste nas za ruskog špijuna".

Da se hrabre brodske mame neće zadovoljiti ovim načinom rješavanja problema već smo vidjeli. S mamom koja je presrela premijera Plenkovića razgovarala je za Dnevnik Nove TV Anita Martinović.

Ove hrabre žene čine sve kako bi se izborile za osnovno elementarno ljudsko pravo, a to je da njihova djeca dobiju čistu vodu i čist zrak. S nama je jedana od brodskih mami, Ivana Smolčić Jerković. Gospođo Ivana za 15 dana pitka će voda biti u vašim cijevima. kako se sada snalazite?

Pa evo nikako, kako bi vam rekla, dobro je sada još uvijek zato što mi imamo prilike, ja i moj muž imamo roditelje na selu pa možemo otići tamo. Tamo kupamo dijete i tamo smo proslavili Uskrs.

Iako je ministar zdravlja rekao, možete se slobodno kupati u ovoj vodi vi mu ne vjerujete?

Ne, on nije rekao slobodno, on je rekao da to ne bi trebalo utjecati. Mi na takve odgovore ne pristajemo. Znači ako nešto ne bi trebalo, to vam je labilno, to može i ne mora biti. On je trebao reći, ''ne to neće utjecati'' ili ''da, hoće''. Mi tražimo informacije, kada će to početi utjecati, koliko dugo mi pijemo tu vodu, kada će ta, ako mi kupamo sada djecu tri tjedna ili tri mjeseca, šta će to značiti. Nisam stručnjak, ja tražim da mi se te informacije, ti odgovori daju. Kao što plaćamo izvršnu vlast, plaćamo i stručnjake na njihovim pozicijama koji nam na ta pitanja trebaju dati odgovore.

Vi sumnjate da Vam netko skriva istinu, evo i sam gradonačelnik Slavonskog Broda je ministru Ćoriću rekao ''zar nam skrivate istinu?''. Smatrate li i vi da vam netko krije istinu?

Ja pretpostavljam zapravo, govorim sada u ime cijelog Broda, da mi zapravo nemamo pojma o čemu se tu sve radi. Ali to zapravo nije ni bitno, koja je istina, skriva li se ona ili ne, niti krivac. To trebaju državne institucije odraditi. Znači, mi devet godina čekamo rješenje rafinerije. Znači to trebamo riješiti, dajte nam informacije šta mi trebamo napraviti, da ja donesem odluku za sebe i za svoje dijete na tamelju tih informacija koje stručnjaci, koje ljudi koji to znaju i rade nama trebaju dati.

Evo i Slavonski Brod suočen je sa silnim iseljavanjem, Vi ste odlučili ostati.

Da ja i moj muž smo odlučili ostati. I dobivam često poruke, ''što čekaš, dijete ti je na inhalatoru, boriš se sa ovim, sa onim, sa pola radnog vremena, šta čekaš''. Ne mogu, naši očevi su sudjelovali u ratu i borili se za slobodu, šta ću ja ostaviti svom djetetu. Ja želim svom djetetu ostaviti čisti zrak, barem to ako ne nešto više. Moramo, moramo nešto pokušati napraviti.

Prije par dana javnost vas je zamjetila kada ste se onako žustro obratili premijeru Plenkoviću. Kako ste se pritom osjećali, je li on razumio sve vaše patnje?

Nije to bilo žustro, to je bilo bespomoćno, jadno i uplašeno. To je bilo onako kako se majke znaju osjećati kad im je dijete ugroženo ili kad se boje da im je dijete ugroženo. Ja sam pristupila njemu kao nekome tko može riješiti naš problem. Ali mi smo roditelji, svi mi smo roditelji i nama su u interesu naša djeca. Ja želim da svi oni to razumiju da se mi ovdje borimo za svoju djecu i želimo informacije.

Namjeravate prosvjedovati, kada će biti prosvjed i namjeravate li ići prema Zagrebu?

Pa da, ja sam rekla premijeru da ćemo mi doći u Zagreb, nije Zagreb preko svijeta, mi smo napravili prosvjed za čist zrak u petak, bilo je oko tisuću ljudi, tada sam im rekla, ići ćemo pješke i u koloni, polako i dostojanstveno sa svojom djecom. Do Zagreba, a poslije ćemo vidjeti.

Najavljujete i moguće tužbe, odnosno da ćete tužiti odgovorena, da ćete tužiti nepoznate da vas truju.

Pa to je ono što ovo nije problem Brodskih mama, ovo nikad nije ni bio problem pojedinaca. Ovo je sada okupljena cijela jedna inicijativa, svi ljudi koji su devet godina rješavali naš problem, svi koji su stekli nekakva iskustva i znanja će nam sada pomoći. I pozivam sve stručnjake, sve ljude koji misle da nam mogu pomoći u našoj borbi, dati nam informacije kako da mi ovo riješimo da nam se jave i da nam pristupe. Ovdje su svi koji su ikada išta pokušali napraviti za rješenje našeg problema i sada idemo jako ujedinjeno.

Inicijativa Brodske mame za djecu imaju potporu svih građanskih inicijativa u Slavonskom Brodu i odlučili su ustrajati u svojoj borbi i doznati istinu.