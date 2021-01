Kuhari-volonteri se lagano pakiraju. Do kraja tjedna - plan je da napuste područje Banovine. Nakon što su posljednjih 13 dana za građane kuhali šefovi iz cijele Hrvatske, uključila se država.

Puno malih ruku za velike rezultate. "Mi smo se dobro organizirali, svatko zna svoj posao, gdje je, na kojoj stanici, malo bude kaos kad stignu nove stvari, al dobro, to je sve u hodu", kazao je volonter Matija. U prehranu stradalih u potresu se uključila i država. "Sistem je isti kao i do sada, samo je razlika tko pravi, mi ovo što smo radili, radimo i dalje", rekao je volonter.

Ali samo do srijede - plan je da se ugostitelji do tada povuku, a Pleter potpuno preuzme. Pleter je u ponedjeljak podijelio 7000 toplih i 5000 suhih obroka. Na pitanje gdje su do sada - šef uprave ovako odgovara: "Radili smo svoj posao!"

"Kuhaju sa srcem"

Hranili su vojsku, civile u vojarni, civilnu zaštitu - oko 2000 pripadnika interventnih snaga i volontera. Građanima u potrebi - svejedno tko kuha, a tko dijeli - dok nisu gladni. Za volontere - samo riječi hvale. "Prehrana je... prekrasno! Svega ima", kazala je Ljuba Ilišinović.

"Ja mislim da oni kuhaju sa srcem, a ovo... neću govoriti", kazao je Miljenko. "Ljudi su zadovoljni s onim što imaju, to je ono najbitnije", smatra Milan iz Petrinje. Prethodna dva tjedna ostavili su srce i dušu na terenu - u uvjetima na koje bi malo tko pristao.

"Ovo je danas mila majka. Inače smo i po par tisuća obroka. Recimo, mislim da je bilo tri do četiri dana kad smo 8000 obroka izdali, to je uvijek udarno od 11 do 5", navela je volonterka Gordana Meze. "Ne znam gdje su bili do sada, to je jedna enigma i pitanje za sve nas, vjerojatno ćemo dobiti nekakav odgovor i opravdanje države oko toga gdje su bili do sada", rekao je kuhar Ivica Katić.

Očekuje ih tranzicija

Sada ih čeka tranzicija - a pitanje je kako će proći. "Nekom tko sad ovdje dolazi, doslovno iz neba u rebra i da pokušava preuzeti sve ono što mi radimo 12 dana - ne znam kojom brzinom i kojim načinom jer ono - koliko god su možda uspješni, ovdje postoje sela koja su udaljena dva sata vožnje, tako da mislim da možda to neće biti tako dobro napravljeno, al ono, na nama je da se potrudimo to što bolje prenijeti", kazao je voditelj šatora za prehranu volontera Martino kovačić.

Sve što su stanovnici ovih područja pojeli - skuhano je zahvaljujući donacijama. Država je prošla bez troška po tom pitanju, ali od danas to će biti po vrlo pristojnim cijenama između 20 i 30 kuna. Porcije će biti točno normirane, no straha da će manjkati - ne bi trebalo biti.

"To su normativi za vojsku, vi znate da vojska ima velike fizičke aktivnosti to su veliki normativi, danas se pokazalo da su normativi odlični za građanstvo", objasnio je Marijan Mareković, predsjednik Uprave Pleter usluga. Iz Pletera kažu da je na svemu danas radilo 50 - 60 njihovih ljudi. Pitanje je kako će sve izgledati kada ugostitelji volonteri napuste potresena područja.

Ostaju na terenu, pomagat će i dalje

Jedan od kuhara, Mario Mihelj u Dnevniku Nove TV kazao je kako je to izgledalo. "Ostajemo službeno do srijede, ali ćemo u dalje pomagati koliko će trebati na svim punktovima dok vojska i država ne preuzmu to do kraja. Mi smo ovdje na raspolaganju. Hrane je ostalo, oko dvije do dvije i pol tone hrane, najvjerojatnije će to preuzeti Pleter. Oni će to preuzeti i kasnije s njom raditi", rekao je Mihelj.

"Od 29. prosinca smo ovdje svaki dan, po pedeset ljudi dnevno ovdje kuha i radi, slaže i pakira tu hranu. Prošli smo svašta, udružila se cijela Hrvatska, donacije iz privatnih kanala su stizale svakodnevno iz cijele Hrvatske, u jednom trenutku su ih čak i stopirali. Nismo imali sustav, u manje od 24 sata smo ga izgradili", objasnio je Mihelj.

"Mi smo ugostitelji, svoj smo sustav rada izgradili na terenu, javljali su se ljudi koji će nam izgraditi šator, donijeti velike posude, volontere koji će voziti hranu po selima. Sustav je trebao u ovom dijelu djelovati", rekao je Mihelj.

Trebali su biti pomoć sustavu, a ne sustav

O tome vjeruje li u tranziciju koja će biti ugodna za sve, kaže: "Želimo da se to dogodi na taj način, to je sasvim normalno, da preuzmu oni ovako jednu situaciju, ozbiljan broj obroka koji smo mi izdržavali. Uvjeti su počeli biti sve teži, nismo mogli preuzeti svu odgovornost, nije na nama. Mi smo trebali pomoći sustavu, a ne biti sustav. Trebali su se ranije uključiti. Stvarno nismo imali u prvih tjedan dana doticaja ni s kim. Nakon tjedan dana su se počeli uključivati Crveni križ s dijelom hrane i državne rezerve", objasnio je Mihelj.

Navodi da je, u konačnici, razočaran. "Imamo naviku da neki kasno pale. Mi smo tu od samog početka. Netko je trebao tražiti da oni dođu, vojsku treba pozvati, oni ne dolaze sami među narod, među civile. Netko ih je trebao pozvati, da li od strane Civilne zaštite ili Crvenog križa. Onda bi mi sustav dobili što prije. To je bilo ono što smo mi očekivali. Došlo je, neću reći prekasno, ali kasnije", zaključio je Mihelj.

Pitali smo šefa tvrtke Pleter zašto su trebala proći dva tjedna od potresa da preuzmu prehranu stradalih građana: "Čekali smo zapovijed da se uključimo u to"

Andrija Jarak iz Petrinje: "Po selima hodaju ljudi koji se predstavljaju kao djelatnici institucija ili ministarstava"

