Panika među građanima zbog poteza trgovačkog centra, uključio se AZOP: "Provodimo nadzor"

Posjetitelji Supernove Buzin bili su iznenađeni kad je trgovački centar odlučio uvesti naplatu parkiranja, ali posebno ih je zabrinuo način na koji sve funkcionira. I dok građani ističu kako nisu protiv naplate, zabrinuti su što privatne tvrtke imaju pristup njihovim osobnim podacima.

Trgovački centar Supernova u Zagrebu, naime, nije postavio rampu, već su uveli sustav koji automatski prepoznaje registarsku oznaku automobila i onda računa koliko je dugo to vozilo bilo na njihovom parkingu. Prva tri sata su besplatna, a nakon toga parkiranje košta 3 eura po satu. Oni koji se zadrže duže, a parkiranje ne plate na automatu, mogu očekivati uplatnicu koja će im stići na kućnu adresu.

Upravo je ovaj dio među građanima izazvao najveću zabrinutost jer to znači da Supernova nekako može doći do osobnih podataka vlasnika automobila i na temelju registracije saznati identitet vlasnika i adresu stanovanja.

S obzirom na stroga pravila Opće odredbe o zaštiti podataka (tzv. GDPR-a), nije jasno od kuda trgovačkom centru pravo na pristup osobnim podacima građana.

Kako su objasnili iz Agencije za zaštitu osobnih podataka, trgovački centar može dobiti pristup podacima građana samo u slučaju da im za to odobrenje da lokalna samouprava.

"Na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama, pravne osobe koje odrede jedinice lokalne samouprave mogu obavljati nadzor parkiranja vozila na mjestima na kojima je parkiranje vremenski ograničeno, što daje pravnu osnovu tim pravnim osobama da mogu od MUP-a pribaviti podatke o vlasnicima vozilima", objasnili su.

Dodali su da je upravo zbog ograničenja o mogućnosti prikupljanja osobnih podataka o vlasnicima vozila najprikladnije da privatna parkirališta, tako i ona trgovačkih centara, naplatu obavljaju putem rampi, bez obzira na dostupnost tehnologije koja omogućuje čitanje i obradu registarskih oznaka vozila.

Kako trgovački centar s početka priče ipak za naplatu parkiranja nema odobrenje lokalne samouprave, objasnili su kako imaju pristup podacima kupaca. Naime, parkiralištem ne upravljaju samostalno te naplatu ne obavljaju u svoje ime. To je povjereno specijaliziranom društvu Nexobility Park d.o.o., koje je zaduženo za kontrolu parkiranja.

Cijena parkinga šokirala je posjetiteljicu trgovačkog centra Foto: DNEVNIK.hr

Osobni podaci o vlasniku vozila, ističu, povezuju se tek kad se utvrdi kršenje Općih uvjeta korištenja parkirališta, koji su istaknuti na informativnim plakatima na lokaciji parkiranja. Kad korisnik premaši dopušteno besplatno vrijeme parkiranja, ne izvrši uplatu te napusti parkiralište, nastaje obveza plaćanja dnevne parkirališne karte.

"U tom slučaju, radi izdavanja i slanja uplatnice na kućnu adresu, Nexobility Park d.o.o. pristupa podacima o vlasniku vozila isključivo putem odvjetnika, koji za svaki pojedini prekršaj kontaktira nadležno tijelo - MUP odnosno nadležnu stanicu za tehnički pregled vozila - na temelju članka 14. Zakona o odvjetništvu, koji odvjetnicima omogućuje pristup službenim evidencijama radi zastupanja prava i interesa svojih klijenata, odnosno obavljanja odvjetničke službe u konkretnom predmetu", odgovorili su iz Supernova Grupe.

Provjerili smo i o čemu se radi u članku 14. Zakona o odvjetništvu, na koji se pozivaju iz Supernova Grupe.

"Državna tijela, pravne i fizičke osobe koje imaju javne ovlasti dužni su odvjetniku dati podatke koji su mu potrebni u obavljanju odvjetničke službe u konkretnom predmetu, ako to nije u protivnosti s dužnošću čuvanja službene ili profesionalne tajne", stoji u navedenom članku.

Dakle, i dalje nije jasno tko je Nexobility Parku ili odvjetniku dao javnu ovlast da zatraži MUP-ove informacije o građanima.

Iz Supernova Grzpe su dodali i da je cijeli proces izdavanja i dostave dnevnih parkirališnih karata usklađen za zakonom, provjeren s AZOP-om te MUP-om.

Kako bi razjasnili ovu situaciju te provjerili radi li se o zlouporabi MUP-ovog sustava ili ne, ponovno smo se obratili AZOP-u, a njihov odgovor prenosimo u cijelosti: "Agencija za zaštitu osobnih podataka u vezi postupanja koje navodite provodi nadzorno postupanje nad društvom Nexobility Park d.o.o., kao i drugim društvima te ćemo Vas po završetku istoga informirati o svim relevantnim informacijama odnosno o utvrđenom."

DNEVNIK.hr će zaključak nadzora AZOP-a objaviti čim ga primi.

Dodajmo i da je Supernova Buzin tek je jedan u nizu trgovačkih centara koji su na svojim parkiralištima uveli ovakav sustav naplate parkinga. I slučaj nije rezerviran samo za Zagreb. Ovaj model uveden je diljem Hrvatske. Postavlja se pitanje je li to legalno ili se ipak radi o širokom kršenju odredbi o zaštiti osobnih podataka građana. AZOP je zbog sličnih slučajeva, upravo vezano uz parkiranja, već izrekao kazne. Jedna od njih odnosi se i na pristup MUP-ovom registru za koje trgovačko društvo nije imalo odobrenje, već je iskoristilo svoja ovlaštenja koja je imalo od MUP-a (za drugu svrhu i drugi grad), kako bi došlo do osobnih podataka većeg broja građana.