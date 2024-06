Krvavi pohod: Naoružani muškarac upao u supermarket i počeo pucati, iza sebe ostavio mrtve i ranjene

Napadač je u petak otvorio vatru u supermarketu u Arkansasu u Sjedinjenim Državama i ubio tri osobe a ranio 11 drugih ljudi, uključujući dva policajca, priopćila je policija Arkansasa. Osumnjičenik je također ranjen u razmjeni vatre s policijom, rekao je novinarima ravnatelj policije države Arkansas Mike Hagar.

Pucnjava se dogodila u trgovini mješovitom robom Mad Butcher u Fordyceu, gradu od 3200 stanovnika oko 112 km južno od Little Rocka.

"Nažalost, možemo potvrditi da je ranjeno 11 nedužnih civila, a troje od njih je preminulo. Dvojica policajaca su ranjena u razmjeni vatre. Osumnjičenik je također upucan i priveden", rekao je Hagar. Nije objašnjavao okolnosti pucnjave niti odgovarao na pitanja.

🇺🇸🚨‼️ BREAKING: The victim count in the mass shooting in Fordyce, Arkansas, has risen to 14 total that were shot, of which 4 died.



The Arkansas State Police spokesman reported that 14 total people have been shot, which includes 11 civilians (3 dead), 2 officers, and the mass… https://t.co/jOSIVgJ2d0 pic.twitter.com/K6nYceqev8