Što je 22-godišnjaka motiviralo na napad - neće se znati do završetka istrage. No ono što znamo je da je još jedan napad koji je zgrozio zemlju - počinjen ilegalnim oružjem koje koriste vojnici. Kako je počinitelj do oružja došao - odgovor na to pitanje dat će i pretraga njegove obiteljske kuće.

Donje Kletište od ranih popodnevnih sati je pod blokadom policije. Dvije kuće za koje se vjeruje da imaju veze s napadačem pod opsadom su istražitelja.

Dok istraživanje traje, ni motiv napada nije poznat. Kao ni odakle 22-godišnjaku kalašnjikov iz kojeg je pucao. Riječ je o oružju koje je zabranjeno posjedovati.

"Radi se o tipično vojnom, policijskom oružju koje isključivo jedinu ima namjenu u tim oružanim sustavima određene države i nikako nije namijenjeno za upotrebu od strane civila", objašnjava sudski vještak za oružje Dubravko Gvozdanović.

Više od 98% zločina u Hrvatskoj se počini oružjem koje napadači nelegalno posjeduju. Najveći dio potječe iz Domovinskog, ali i II. svjetskog rata.

"Ja bih rekao - svaki tjedan negdje imamo situacije da se pronalazi oružje i minska eksplozivna sredstva, ali i građani također javljaju za određene količine oružja i minsko eksplozivnih sredstava", kazao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.

Manje oružja, manje tragedija

Već 13 godina provode akciju Manje oružja, manje tragedija. Za to vrijeme prikupljeno je oko 340.000 komada vatrenog oružja, više od 5,5 milijuna komada streljiva te oko 5300 komada eksploziva.

Podaci o prikupljenom oružju (Foto: DNEVNIK.hr)

No iako brojke zvuče impresivno - realnost je, smatra sudski vještak, drugačija.

"Vraćeno je ono vatreno oružje odnosno oni primjerci koji su ili uništeni ili dotrajali tako da više nisu za upotrebu. Stvarno oružje, uporabljivo oružje, dobre kvalitete, ostalo je u rukama civilnih građana!", rekao je sudski vještak za oružje Dubravko Gvozdanović.

Na bolju kontrolu poziva i predsjednik države Zoran Milanović. "Ovdje smo vidjeli da se radi o oružanju koje rabi Hrvatska vojska, to nije smjelo biti kod pojedinaca, u ničijoj privatnoj zbirci i u tom smislu hrvatska Vlada, policija i naravno obavještajna služba, sigurnosna agencija ima moju punu podršku", kazao je Milanović.

No da trebamo zaokret u načinu na koji apeliramo na građane - smatra sudski vještak.

"Ja čvrsto danas vjerujem da smo potrošili sve kredite da bi mi mogli građane animirati da dobrovoljno vrate oružje koje ne smiju sukladno zakonu posjedovati. Zašto? Urušili smo sve sustave društvenih vrijednosti", smatra sudski vještak za oružje Dubravko Gvozdanić.

A urušen sustav društvenih vrijednosti u kombinaciji s lako dostupnim oružjem - recept je za scenarije koje ne želimo gledati.

