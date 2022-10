O Ukrajini će biti riječi na velikoj međunarodnoj konferenciji koja počinje u ponedjeljak u Zagrebu. Na nju stiže treća politička figura Amerike - moćna Nancy Pelosi.

Nancy Pelosi sutra slijeće u Zagreb i dolazi na samit Krimske platforme te će ju u popodnevnim satima ugostiti Gordan Jandroković. Pelosi je po snazi treća osoba Amerike, a u 82. godini šefica je zastupničkog doma Kongresa.

Njezin dolazak jasna je poruka. I dobro osmišljena, kaže bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.

"Amerika stoji iza toga da Ukrajina vrati svoja područja koja su trenutno okupirana", poručio je.

Jednako kao što je bila poruka odlazak na Tajvan, posjet koji je razbjesio Kinu.

Pelosi je mnogo puta dokazala da je borac. Među prvima se zalagala za prava LGBT zajednice i oboljelih od AIDS-a, za strožu kontrolu vatrenog oružja, borbu protiv korupcije. U mandate Georgea Busha protivila se ratu s Irakom, a gurala je i Obamacare.

Pred kamerama poderala Trumpov govor o stanju nacije

Žestoka je kritičarka Donalda Trumpa, a uoči njegova posljednjeg govora o stanju nacije on se odbio s njom rukovati, dok je ona pred televizijskim kamerama poderala njegov govor.

"Bio je to manifest neistina“, kazala je Pelosi osvrćući se na njegov govor te nastavila: "Mi uvijek pružamo ruku prijateljstva. Ako on to odbija, to je njegova stvar", rekla je.

Njezina bi pozicija za dva tjedna na izborima za Kongres mogla biti ugrožena.

"Prema zadnjim anketama moguće da republikanci preuzmu većinu u zastupničkom domu a možda čak i u senatu", smatra Miro Kovač.

Hrvatsku su do sad posjetili američki predsjednici Bush i Clinton, Joe Biden u funkciji potpredsjednika te Hillary Clinton kao državna tajnica. S njima je, kao što će to sutra biti i slučaj s Pelosi, stiglo brojno američko osiguranje.

"Dođu s vrlo jasnim i konkretnim zahtjevima", poručio je Ivica Mandić, stručnjak za sigurnost i vojni analitičar. "Domaćin Hrvatska sigurno neće dati prijevoz za Pelosi nego će Amerikanci zrakoplovom dovest svoje i neposredno njezino osiguranje te će zatražiti od Hrvatske i boravak i sudjelovanje u pripremi pa i provedbi", kazao je analitičar reporterki Sabini Tandari Knezović.

Kasno se počela baviti politikom

Ozbiljnu političku karijeru počela je u kasnim četrdesetima, majka je petero djece, a udana je za bankara Franka Pelosija, nedavno uhićenog zbog prometne nesreće koju je izazvao u alkoholiziranom stanju.

Pelosi mnogo radi i malo spava, ne pije kavu nego vruću vodu s limunom, a često doručkuje čokoladni sladoled. Obožava križaljke, mrzi shopping, a na televiziji gleda sport.

"Žena je vrlo impulzivna i vrlo iskusna. Ona je američka Talijanka, Italian American, kako bi rekli, i po ocu i po majci koja dolazi iz regije Molise gdje imamo i mi moliške Hrvate", pojašnjava Kovač.

Pelosi će prespavati u Zagrebu, a nakon samita vraća se kući u utorak.

