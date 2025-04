Fešta samo jednom godišnje i kazne do 500 eura: Doznali smo što nova odredba za stanare znači u praksi

Ministarstvo prostornog uređenja u javno je savjetovanje pustilo Pravilnik o kućnom redu u zgradama, koji je izazvao brojne reakcije u javnosti. Pravilnik propisuje kako otvarati prozore, zalijevati cvijeće, gdje i kako ostavljati bicikle, ali i kako slaviti rođendane, godišnjice i ostalo. Mnogi se stanari pitaju hoće li moći slaviti Novu godinu doma i iza ponoći? Ili će morati birati između proslave rođendana i Nove godine.

Naime, novi pravilnik uvodi pojam jednogodišnje proslave. Dakle, jedno slavlje godišnje po kućanstvu, uz suglasnost stanara i uz najavu dva dana unaprijed. I fešta može trajati do ponoći.

Članak 8. Pravilnika o kućnom redu u zgradama – sprječavanje buke – kaže da kućni red i mir u zgradama radnim danom traje od 15 do 17 sati te od 22 do 7 sati, dok vikendom, blagdanima i praznicima traje od 13 do 17 sati te od 22 do 9 sati. U tom vremenskom periodu suvlasnici ne smiju vikom, glasnom glazbom, kućnim radovima ili na neki drugi način stvarati ili omogućiti stvaranje neprimjerene buke ili narušavati red i mir u zgradi.

I za radove se mora obavijestiti druge suvlasnike, također dva dana unaprijed, s tim da oni koji dočekuju radnike svojim susjedima moraju reći i vrstu radova, kao i koliko će oni trajati.

Prema komentarima koji su stigli i objavljeni na stranici e-savjetovanje, upravo je ovaj članak o sprječavanju buke izazvao (po)najviše reakcija stanara.

"Smatram da je ograničavanje proslava na jednu godišnje prestrogo i nepotrebno. Što ako se radi o obitelji koja ima više djece, recimo tinejdžera, koji žele proslaviti svoje rođendane doma (plus rođendani roditelja)? A roditelji te godine ujedno slave i neku značajniju godišnjicu braka. A možda je netko od njih dobio i promociju na poslu, pa bi i to htio proslaviti s prijateljima i obitelji. Kako onda odabrati jednu jedinu prigodu od svih tih koju će te godine proslaviti? Slažem se da bi kao kriterij za održavanje proslava bilo bolje koristiti zakonom propisane prihvatljive razine buke, ovisno o dobu dana i noći. Uz pravovremenu najavu proslave drugim suvlasnicima."

"Želimo li odredbe kao u Srbiji?"

"Što znači riječ 'jednogodišnjih'? Znači li to da u stan smijemo pozvati djecu, rođake ili prijatelje samo jednom godišnje? Znači li riječ 'jednogodišnjih' možda doček Nove godine? Nije li možda ovakva odredba suprotna Ustavu Republike Hrvatske? Citiram članak 35. Ustava RH 'Svakom se jamči štovanje i pravna zaštita njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti'. Želimo li u Republici Hrvatskoj primjenu sličnih odredbi o proslavama, kao npr. odredbe o kućnom redu u nekim gradovima nama susjedne države Srbije, gdje su u slučaju obiteljskih proslava i drugih okupljanja, a najkasnije dva dana ranije, suvlasnici dužni o tome postaviti obavijest na vidnom mjestu u zgradi uz uvjet da se od 1 sat poslije ponoći mora osigurati mir i tišina u zgradi."

"Obavezno izbaciti cijelu stavku '(4) Korisnici mogu prilikom održavanja jednogodišnjih proslava, postupiti drugačije od odredbi iz stavka 1. i 2. ovoga članka, ako najave proslavu dva dana prije njezina održavanja i ako proslava ne traje duže od ponoći.' Nitko se ovog neće pridržavati, samo se otvara prostor za proslave bez kontrole i kazne. Zamislite zgradu sa 100 stanova, pa to je svaki drugi-treći dan. Danas, ako netko želi proslaviti, iznajmi si kafić ili ode na Bundek ili igraonicu. Zgrade i stanovi nisu za tulume i proslave, prošla su ta vremena."

Nema "tete i stričeka" koji će rješavati probleme

Iz platforme ZGRADOnačelnik.hr poručuju kako je odredba o jednogodišnjim zabavama potrebna jednako kao i one o zabrani bacanja opuška s balkona ili smeća.

"Je li ovakva odredba prestroga ili nepotrebna, odgovorit ćemo protupitanjem - je li potrebno tim istim pravilnikom propisati da je s balkona zabranjeno tresti tepihe, bacati opuške ili nešto slično (kao primjerice hranu ili smeće)? Smatramo da bi zadnje spomenuto trebala biti osnova kulture i našeg civilizacijskog dosega. Međutim, svjesni smo svi da nije tako i ovakve se stvari moraju propisati", smatraju u ZGRADOnačelniku.

Naglašavaju kako se suvlasnici u višestambenim zgradama moraju sami aktivirati.

"Zakon o upravljanju i održavanju zgrada i Pravilnik o kućnom redu neće sami po sebi, svojim postojanjem, unaprijediti život u zgradama. Ne postoji 'neka teta ili striček' u općini koji će umjesto suvlasnika rješavati probleme i suočiti se s izazovima. Naglašavamo da se odredbe koje se tiču naknade za povredu kućnog reda obavezno ugrade u Međuvlasničke ugovore zgrada jer, u suprotnom, ovaj pravilnik ostat će mrtvo slovo na papiru", kažu u ovoj platformi specijaliziranoj za vođenje zgrada.

Sankcioniranje teško ili nikako

Predsjednik Hrvatske udruge stanara i suvlasnika zgrada, ujedno i koautor Pravilnika o kućnom redu u zgradama, Dejan Bodul, pojasnio je za naš portal kako će se odredba o jednogodišnjim proslavama provoditi i što ona zapravo znači.

"Sada, ako imate feštu i susjede koji vas ne vole, onda oni zovu policiju, koja nekad dođe i napiše prijavu, a vi nastavite sa zabavom. Sankcioniranje je inače vrlo teško primjenjivati u ovakvim slučajevima ili nikako", naglašava Bodul i dalje tumači kako to izgleda u praksi, prema Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada.

"Ako bi netko feštao svaki dan, onda bi njegovi susjedi trebali prvo dokazati povredu kućnog reda što je jako teško jer je bilo kakvo snimanje zabranjeno. Osim toga, kršenje kućnog reda trebalo bi potpisati najmanje 51 posto suvlasnika koji to onda dostavljaju upravitelju zgrade. Prvo idu opomene, a potom su moguće i kazne od 50 do 500 eura koje se mogu propisati međuvlasničkim ugovorom. No, sve je to zapravo teško primjenjivo. Tako da je odredba o jednogodišnjim zabavama samo smjernica za stanared koja će morati biti obješena u svakoj zgradi. U stvarnosti se zapravo ništa ne mijenja," poručuje Dejan Bodul svima koji su se zabrinuli da će moći slaviti samo jednom godišnje i da ih nakon toga čekaju kazne.

No, prije nego što krenu tulumariti, mnogi će se zbog novog pravila možda ipak sjetiti oglasne ploče, kućnog reda i mogućnosti da ih se opali po džepu.

Pravilnik o kućnom redu u zgadama u javnom je savjetovanju do 20. travnja.