Umirovljenici su nova radna snaga: "Kolegica od 65 godina otišla u mirovinu, a zamijenio ju 80-godišnjak"

Od zdravstva preko trgovine pa sve do prijevoznika, umirovljenici uskaču gdje treba. Jedan od njih je i Slavko, vozač autobusa. Otkako je otišao u mirovinu početkom 2000.-tih nastavio je raditi na četiri sata.

"Zdravstveno sam se osjećao sposoban, ali i zbog novaca, u svakom slučaju", rekao je Slavko.

Većina vozi kratke linije, ali spašavaju nas, kažu prijevoznici.



"Da nema njih, ne znam. Puno bi linija stalo, sigurno. Ne bi se mogle voziti. Nekih poslova, recimo, đaci u školu ne bi mogli ići", ustvrdio je komercijalni direktor grupe Čazmatrans Berislav Saraja.

Većinom su to ljudi između 65 i 68 godina. Ima i mlađih. Plaće su između 1000 i 1500 eura, istražila je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.



"Plaća je uredna, sve dobiješ na vrijeme. Ne vidim razloga da se to ne radi, ne znam zašto. Jedino ako on stvarno ima tatu koji ima toliko love da on ne mora raditi, onda to ne mora", naglasio je Slavko.

Pa ima tko će, kaže ona poznata uzrečica, ali to baš i nije tako jednostavno.

"Čak i stranih radnika, nema ih. Nemaju dovoljno stručne kvalifikacije koje se traže za vozača autobusa plus jezična barijera jer vi morate komunicirati s putnicima, prodavati karte", komentirao je Saraja.

27.236 umirovljenika radi na pola radnog vremena i prima mirovinu. Najviše u trgovini, stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima te prerađivačkoj industriji. I Tomislav je od 2018. u mirovini i vozi taksi. Najviše zbog financija.

"Genijalno mi je, moj kum je sad na ribolovu, ja sam ovdje. Genijalno. Ma naravno to je ono što smo željeli, za to smo se borili, krenuli prpošno. Međutim, ništa od toga", dodao je Tomislav.

Dosta njegovih kolega upravo su umirovljenici.

"Većinom su svi u blokadama, pokupovali su kuće na kredite, velike stanove, djeca otišla van, obitelji se raspale, moraju preživjeti", objasnio je Tomislav.

Da bi i zdravstveni sustav preživio, uskaču umirovljenici. Čak 629 ih radi na četiri sata. Sva muka zdravstvenog sustava stane u idući primjer.

"To se dogodilo prošli tjedan. U jednoj županiji kolegica od 65 godina otišla u mirovinu, a zamijenio ju je 80-godišnjak", komentirala je doktorica Nataša Ban Toskić iz Koordinacije obiteljskih liječnika.

I sad zamislite kako je u tim godinama ući u toliko radno opterećenje. Jedino pitanje je - dokle to tako može?

