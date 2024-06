Pripremite kišobrane, stiže promjena! Meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja otkriva detalje

Pritjecanje hladnijeg zraka na ovu vrućinu kolokvijalno se kaže da će biti poput ulja na vatru. Vrijeme se mijenja u ponedjeljak, točnije od sredine dana i poslijepodne i to najprije u sjevernim i sjeverozapadnim krajevima za koje stoji najveća mogućnost za grmljavinsko nevrijeme, pa i tuču. U noći na utorak bi pljuskova moglo biti gotovo posvuda. No važno je napomenuti, da je za preciznu prognozu potrebno pratiti radarske odraze i Meteoalarm DHMZ-a koji u realnom vremenu u slučaju dolaska oluje povećava razinu na najvišu.



U polju smo izjednačenog tlaka, s juga nam se gura vrućina, a sa sjevera će u ponedjeljak po visini početi pritjecati hladniji i vlažan zrak što će atmosferu učiniti izrazito nestabilnom. Recept je to za grmljavinske pljuskove, a u dijelovima zemlje bit će uvjeta i za nevrijeme, moguće i tuču. Nakon inicijalnog prolaska ove fronte početkom tjedna, nestabilnije i malo svježije će se zadržati do četvrtka, a potom će prema vikendu ponovno biti sve više sunca i topline.

Prije promjene, očekuje nas još jedno sunčano i toplo jutro. Malo oblaka tek na zapadu i sjeverozapadu bit će najava za ono što nam dolazi poslijepodne. U početku će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, na moru i jugo. Jutarnja temperatura bit će 15-ak stupnjeva u gorju, oko 20 do 22 u unutrašnjosti, pa sve do 25 ili blizu 25 koliko se očekuje duž Jadrana.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj, postupan porast naoblake, a potom mjestimice i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Ne isključuje se niti mogućnost olujnog nevremena i tuče, poglavito ovdje u sjeverozapadnim krajevima. Zapuhat će sjeverac, koji prolazno uz nevrijeme može biti jak. Temperatura će biti većinom od 27 do 31 stupanj.

I u Slavoniji i Baranji sutra može biti nevremena, vjerojatnije kasnije poslijepodne i navečer. Veći dio dana ipak prevladavat će sunčano i vruće uz temperaturu između 30 i 33 stupnja. Zapuhat će prvo slab do umjeren, a potom navečer moguće i jak sjeverozapadnjak. I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u prvom dijelu dana sunčano, a poslijepodne lokalni pljuskovi i grmljavina. Izraženijih pljuskova bit će uglavnom u gorskom kotaru, a na moru je moguće i olujno nevrijeme.

Cijeli dan puhat će jugozapadnjak i jugo, a u noći na utorak zapuhat će bura. Temperatura, od 25 u gorju do 30ak, 32 na sjevernom Jadranu. U Dalmaciji će se zadržati pretežno sunčano i vruće, poglavito na jugu. Puhat će slabo do umjereno jugo i jugozapadnjak, a najviša dnevna temperatura bit će između 31 i 34 stupnja. U noći na utorak na sjeveru regije mogući su pljuskovi i grmljavina.

Temperatura mora je najčešće 25 ili 26 stupnjeva: od 24 u Rovinju do 27 koliko je danas izmjereno u Dubrovniku. UV-indeks će i sutra u većini zemlje biti visok ili vrlo visok. Umjeren jedino na krajnjem sjeveru gdje se tijekom dana, poglavito poslijepodne očekuje najviše oblaka. U utorak mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, uglavnom u gorju i na istoku zemlje, nakon čega će sa zapada biti sve više sunca. Potom od srijede barem djelomice, a prema vikendu i pretežno sunčano, ali ne i posve stabilno pa će i dalje biti mogućnosti za poneki kraći pljusak.

Sredinom tjedna i svježije. I na Jadranu u utorak mjestimice kiša i pljuskovi, na jugu i izraženiji uz mogućnost olujnog nevremena. U srijedu djelomice, a u četvrtak pretežno sunčano. Puhat će umjeren i jak sjeverozapadnjak i bura, koja će osobito podno Velebita na udare biti jaka. Slabjet će od sredine tjedna. I na moru, barem na koji dan sljedeći tjedan manje vruće. Za vikend čini se sunčano, barem vrlo toplo, čak vruće. Ne izgleda i posve stabilno, pa za sad još nećemo isključiti mogućnost za poneki kraći lokalni pljusak.

